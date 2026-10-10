Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Estudiantes (RC) por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura.
River y Estudiantes (RC) juegan este sábado, desde las 21.30, en el Monumental, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro contará con transmisión de ESPN Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.
El "Millonario" volverá a jugar después de haber postergado su compromiso de la fecha 11 ante Sarmiento debido a la presencia de jugadores convocados a la Selección Argentina. Por este motivo, su último compromiso fue la derrota por 2-1 ante Huracán en Núñez, resultado que lo dejó en el noveno puesto de la Zona B, con 13 puntos.
Además, River necesita una victoria para asentarse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 a través de la Tabla Anual, donde se ubica décimo, con 42 puntos.
Por su parte, el elenco cordobés llega tras caer por 2-1 frente a Racing en la fecha pasada, lo que agudizó su compleja situación en el campeonato. Con esa derrota, se encuentra en el último puesto de la Zona B, con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y siete derrotas.
Formaciones de River vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Lautaro Pereyra; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Estudiantes (RC)
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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