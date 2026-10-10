Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Estudiantes (RC) por Internet

El "Millonario" volverá a jugar después de haber postergado su compromiso de la fecha 11 ante Sarmiento debido a la presencia de jugadores convocados a la Selección Argentina. Por este motivo, su último compromiso fue la derrota por 2-1 ante Huracán en Núñez, resultado que lo dejó en el noveno puesto de la Zona B, con 13 puntos.