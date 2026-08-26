Minuto a minuto en vivo de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: resultado y goles

Cómo llegan River e Independiente Santa Fe

El "Millonario" llega sin margen de error, luego de igualar 2-2 ante Vélez el último fin de semana por el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet apenas consiguió una victoria en sus últimos ocho partidos, por lo que necesita un triunfo que le permita avanzar en el certamen continental y recuperar confianza.

En el duelo de ida, disputado en el estadio El Campín de Bogotá, River e Independiente Santa Fe empataron 0-0. El conjunto colombiano tuvo las situaciones más claras, pero el arquero Santiago Beltrán fue determinante para mantener el arco en cero y dejar la serie abierta para la definición en Buenos Aires.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera Vasco da Gama, que viene de eliminar a Olimpia.