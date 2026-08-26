Minuto a minuto en vivo de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: resultado y goles

Clarísima de River en el cierre de la primera parte
Gran jugada de Thiago Almada, y ni Driussi ni Correa pudieron abrir el marcador en un verdadero milagro para el elenco colombiano.
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Sin margen de error, el "Millonario" necesita ganar luego del empate registrado en la ida para avanzar a los cuartos de final.
River e Independiente Santa Fe se enfrentan este miércoles, desde las 21:30, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se disputa en el Monumental, será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich y contará con transmisión de DSports. El VAR estará a cargo de Leodán González.
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