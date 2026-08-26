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Minuto a minuto en vivo de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: resultado y goles

River recibe a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. 

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Sin margen de error, el "Millonario" necesita ganar luego del empate registrado en la ida para avanzar a los cuartos de final.

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River e Independiente Santa Fe se enfrentan este miércoles, desde las 21:30, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se disputa en el Monumental, será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich y contará con transmisión de DSports. El VAR estará a cargo de Leodán González.

Minuto a minuto de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

Clarísima de River en el cierre de la primera parte

Gran jugada de Thiago Almada, y ni Driussi ni Correa pudieron abrir el marcador en un verdadero milagro para el elenco colombiano.

Lo tuvo Driussi dos veces en el inicio del partido

En su regreso a la titularidad, el delantero tuvo dos clarísimas en menos de 5 minutos.

Cómo llegan River e Independiente Santa Fe

El "Millonario" llega sin margen de error, luego de igualar 2-2 ante Vélez el último fin de semana por el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet apenas consiguió una victoria en sus últimos ocho partidos, por lo que necesita un triunfo que le permita avanzar en el certamen continental y recuperar confianza.

En el duelo de ida, disputado en el estadio El Campín de Bogotá, River e Independiente Santa Fe empataron 0-0. El conjunto colombiano tuvo las situaciones más claras, pero el arquero Santiago Beltrán fue determinante para mantener el arco en cero y dejar la serie abierta para la definición en Buenos Aires.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera Vasco da Gama, que viene de eliminar a Olimpia.

Formaciones de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

  • Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: Monumental.

  • Árbitro: Esteban Ostojich.

  • VAR: Leodán González.

  • TV: DSports

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