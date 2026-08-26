Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Independiente Santa Fe
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo River vs. Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana.
River e Independiente Santa Fe definirán este miércoles desde las 21:30 en el estadio Monumental su pasaje a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en un duelo revancha de los octavos de final que será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich, con Leodán González en el VAR y transmisión televisiva de DSports.
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet arriba al compromiso con la urgencia de enderezar el rumbo tras cosechar apenas un triunfo en sus últimos ocho partidos y venir de igualar 2-2 con Vélez por el Torneo Clausura, una racha que le quitó margen de error en el plano internacional.
En el primer enfrentamiento celebrado en la altura de Bogotá, ambos equipos firmaron un empate sin goles donde el arquero Santiago Beltrán resultó determinante para neutralizar las ocasiones más claras del elenco colombiano y dejar la llave completamente abierta para la definición en Buenos Aires.
Quien resulte vencedor de este cruce avanzará a la siguiente instancia del certamen continental, donde ya aguarda el Vasco da Gama tras eliminar a Olimpia.
Fútbol libre por celular: cómo ver River vs. Independiente Santa Fe
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
- Telecentro: 995
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