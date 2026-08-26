Lali Espósito estrenó "1Amor (EN VIVO)" y se prepara para su próximo show en River
La cantante lanzó el videoclip de la versión en vivo de uno de sus grandes éxitos, mientras continúa la cuenta regresiva para reencontrarse con sus fans en el estadio Monumental.
Previo a cerrar el año con una tercera fecha en River, Lali Espósito presentó “1Amor (EN VIVO)”, la reinterpretación en directo de uno de los grandes hits de su repertorio, acompañada por un videoclip que recupera la energía y la conexión que genera la canción en sus presentaciones.
El tema nació originalmente como parte de sus Spotify Singles y rápidamente trascendió la plataforma para convertirse en un fenómeno viral de autoafirmación y manifestación. Con el paso del tiempo, “1Amor” encontró en los shows una nueva dimensión y se transformó en uno de los momentos más celebrados por sus seguidores, generando un clima mega festivo.
Lali Espósito vuelve a River
Mientras celebra este nuevo lanzamiento, Lali también se prepara para uno de los grandes desafíos de su agenda: el 26 de septiembre volverá a presentarse en River Plate, en lo que será su tercer show en el estadio.
La presentación llega después de una etapa histórica para la artista, que durante el último año y medio realizó siete shows en estadios de Buenos Aires, entre cinco Vélez y dos River Plate, frente a más de 350.000 personas.
El próximo encuentro con sus fanáticos promete recuperar algunos de los momentos que se convirtieron en marca registrada de esta etapa, entre ellos la conexión absoluta con el público que generó “1Amor” y postales como su aparición vestida de novia y su ya célebre frase: “¡Me enamoré, taradas!”.
De esta manera, el estreno de “1Amor (EN VIVO)” funciona como una antesala de lo que será el regreso de Lali al Monumental, donde el próximo 26 de septiembre volverá a encontrarse con su público para protagonizar una nueva noche multitudinaria.
Las últimas entradas disponible para la tercera fecha de Lali Espósito en River se pueden adquirir a través de la página de Allaccess.
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