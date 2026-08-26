Lali Espósito estrenó "1Amor (EN VIVO)" y se prepara para su próximo show en River

De esta manera, el estreno de “1Amor (EN VIVO)” funciona como una antesala de lo que será el regreso de Lali al Monumental, donde el próximo 26 de septiembre volverá a encontrarse con su público para protagonizar una nueva noche multitudinaria.

Las últimas entradas disponible para la tercera fecha de Lali Espósito en River se pueden adquirir a través de la página de Allaccess.