Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Independiente Santa Fe por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.
River e Independiente Santa Fe juegan este miércoles, desde las 21:30, en el Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido, que será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich, tendrá la televisación de DSports.
El "Millonario" llega sin margen de error, luego de igualar 2-2 ante Vélez el último fin de semana por el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet apenas consiguió una victoria en sus últimos ocho partidos, por lo que necesita un triunfo que le permita avanzar en el certamen continental y recuperar confianza.
En el duelo de ida, disputado en el estadio El Campín de Bogotá, River e Independiente empataron 0-0. El conjunto colombiano tuvo las situaciones más claras, pero el arquero Santiago Beltrán fue determinante para mantener el arco en cero y dejar la serie abierta para la definición en Buenos Aires.
El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera Vasco da Gama, que viene de eliminar a Olimpia.
Formaciones de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
-
Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Independiente Santa Fe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Dejá tu comentario