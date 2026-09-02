Minuto a minuto en vivo de Vélez vs. Boca por la Copa Argentina: goles y resultado

Cómo llegan Vélez y Boca

El elenco comandado por Guillermo Barros Schelotto llega invicto al cruce y se ubica segundo en la Zona A del Torneo Clausura, con 13 puntos. Además, viene de igualar 1-1 ante Deportivo Riestra y buscará mantener su buen momento para meterse dentro de los mejores ocho del torneo.

Vélez sabe lo que significa llegar lejos en esta competencia: fue campeón de la Copa Argentina en 2024, cuando derrotó a Central Córdoba en la final. Por otro lado, el "Fortín" ya se cruzó con Boca en el actual torneo doméstico y empató 1 a 1 en el Tomás Adolfo Ducó.

Por su parte, Boca llega al duelo con el envión de haber derrotado 1-0 a Lanús en la última fecha del Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena consiguió el triunfo en el tiempo de descuento, con un gol de Tomás Belmonte, y alcanzó los 10 puntos, por lo que se encuentra dentro de los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. El ganador del duelo enfrentará a Racing en la próxima instancia.