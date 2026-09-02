Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Vélez vs. Boca por la Copa Argentina.
Vélez y Boca se enfrentan este miércoles, desde las 21:15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que será transmitido por TyC Sports, tendrá como árbitro principal a Sebastián Zunino, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.
El elenco comandado por Guillermo Barros Schelotto llega invicto al cruce y se ubica segundo en la Zona A del Torneo Clausura, con 13 puntos. Además, viene de igualar 1-1 ante Deportivo Riestra y buscará mantener su buen momento para meterse dentro de los mejores ocho del torneo.
Vélez sabe lo que significa llegar lejos en esta competencia: fue campeón de la Copa Argentina en 2024, cuando derrotó a Central Córdoba en la final. Por otro lado, el "Fortín" ya se cruzó con Boca en el actual torneo doméstico y empató 1 a 1 en el Tomás Adolfo Ducó.
Por su parte, Boca llega al duelo con el envión de haber derrotado 1-0 a Lanús en la última fecha del Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena consiguió el triunfo en el tiempo de descuento, con un gol de Tomás Belmonte, y alcanzó los 10 puntos, por lo que se encuentra dentro de los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. El ganador del duelo enfrentará a Racing en la próxima instancia.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Boca por Copa Argentina
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Canales de TyC Sports por servicio:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).
- Claro TV: Canal 105 (HD).
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