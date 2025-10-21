Mjällby, el pequeño gigante de Suecia: campeón con 1.500 habitantes y rumbo a la Champions League

“Lo importante es no perder la cabeza y querer convertirnos en otra cosa: Mjällby es Mjällby, y así no es ni Malmö FF ni el Real Madrid”, afirmó Emeus. En tanto, el defensor finlandés Timo Stavitski se ilusiona con lo que viene: “Somos un club sólido, más fuerte que muchos otros en Suecia. Si ellos tuvieron éxito en Europa, ¿por qué nosotros no?”.

Mientras la selección sueca atraviesa una profunda crisis y podría ausentarse del próximo Mundial, el Mjällby representa una historia de esperanza y esfuerzo colectivo. Por primera vez en su historia jugará una competencia europea, demostrando que incluso en los pueblos más pequeños el fútbol puede generar gestas gigantes.