Mjällby, el pequeño gigante de Suecia: campeón con 1.500 habitantes y rumbo a la Champions League
El modesto club, de un pueblo costero con solo 1.500 habitantes, se consagró campeón de la liga sueca y jugará por primera vez la fase previa de la Champions League con un presupuesto de apenas 9 millones de dólares.
El Mjällby AIF hizo historia al consagrarse campeón de la Allsvenskan, la primera división sueca, con tres fechas de anticipación. El club, nacido en 1939 en una pequeña localidad costera del sur del país, representa a una comunidad de apenas 1.500 habitantes y celebró un logro que parecía imposible.
Más de 1.000 hinchas acompañaron al plantel en el viaje de 330 kilómetros desde Mjällby hasta Gotemburgo para el partido decisivo ante IFK. Cuando el marcador selló el 2-0 final, la euforia fue tal que el encuentro debió retrasar su cierre por una invasión de campo de los emocionados simpatizantes. El club recién había alcanzado la máxima categoría en 2020 y ahora se suma a la lista de campeones suecos, donde figuran gigantes como Malmö FF, IFK Göteborg y Örgryte IS.
“Es realmente liberador poder vivir esto”, expresó emocionado su entrenador Anders Torstensson, oriundo del mismo pueblo, quien asumió en 2023 con contrato indefinido. Exoficial del ejército, el DT conduce un plantel joven —con una media de edad de 24 años— y sostiene una filosofía de trabajo simple, marcada por la disciplina y la cercanía con los jugadores.
Cada mañana, Torstensson reúne al plantel en el desayuno para planificar los entrenamientos en un predio con vista al mar Báltico. “Mjällby ha sido el outsider del fútbol sueco durante muchos años”, contó días atrás a la agencia AFP. Ahora, el equipo disputará las rondas clasificatorias de la Champions League, aunque no podrá jugar en su estadio Strandvallen, de 6.000 plazas, que no cumple con las normas UEFA.
El presidente Magnus Emeus, empresario local que asumió en 2015, logró sanear las cuentas del club y consolidar un modelo de gestión austero pero estable. El presupuesto anual es de 84,7 millones de coronas —unos 9 millones de dólares—, casi ocho veces menos que el del poderoso Malmö FF.
“Lo importante es no perder la cabeza y querer convertirnos en otra cosa: Mjällby es Mjällby, y así no es ni Malmö FF ni el Real Madrid”, afirmó Emeus. En tanto, el defensor finlandés Timo Stavitski se ilusiona con lo que viene: “Somos un club sólido, más fuerte que muchos otros en Suecia. Si ellos tuvieron éxito en Europa, ¿por qué nosotros no?”.
Mientras la selección sueca atraviesa una profunda crisis y podría ausentarse del próximo Mundial, el Mjällby representa una historia de esperanza y esfuerzo colectivo. Por primera vez en su historia jugará una competencia europea, demostrando que incluso en los pueblos más pequeños el fútbol puede generar gestas gigantes.
