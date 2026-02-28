Fue campeón de la Libertadores con Boca, pero dedicó su vida a la venta de autos
Quedó en la historia grande del "Xeneize" al ganar la Intercontinental de 1977. También jugó en Barcelona y Argentinos. ¿De quién se trata?
Osvaldo Santos dejó su huella en Boca Juniors, formando parte de un plantel que se consagró campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental, quedando para siempre en la historia del club. Además, durante su paso por la institución, compitió ante dos leyendas del fútbol argentino, como lo son Hugo Gatti y Carlos “Pantera” Rodríguez.
Antes de su etapa en el "Xeneize", Santos tuvo un breve paso por el Barcelona y Real Valladolid, experiencias que le permitieron crecer profesionalmente. Su nombre también aparece en la historia del ámbito local por haber participado en la negociación que permitió que Diego Armando Maradona llegue a Boca.
Osvaldo Santos y su paso por el fútbol
Santos comenzó su carrera en las inferiores del Club Huracán de Ingeniero White y rápidamente debutó en la primera del equipo en el Nacional de 1971. Al año siguiente se incorporó a Lanús, donde jugó varias temporadas antes de dar el salto a Europa.
En 1975 fue contratado por el Barcelona, pero no logró consolidarse en el primer equipo y jugó en el filial Barcelona Atlético. En 1977 pasó al Real Valladolid, aunque el club no compró su pase y al año siguiente regresó a Buenos Aires en condición de cedido a Boca.
Durante su paso por el Club de la Ribera alternó la titularidad con Hugo Gatti y Carlos “Pantera” Rodríguez. además de hacer participado en la final de ida de la Intercontinental 1977 y la Copa Libertadores 1978, ambas competencias ganadas por el club.
Por otro lado, fue parte de la negociación que permitió el pase de Maradona a Boca, junto a otros jugadores enviados a Argentinos Juniors por pedido del técnico Miguel Ángel López. Luego, continuó su carrera en Independiente de Santa Fe, Huracán, Racing y Lanús, donde se retiró en 1986.
Su vida después del retiro
Tras retirarse en 1986, Santos se volcó a su pasión por los autos, abriendo junto a dos amigos su propia concesionaria. Además, trabajó como inspector de migraciones en el Aeropuerto de Ezeiza y en el Ministerio del Interior.
