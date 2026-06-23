Mundial 2026: Argelia venció a Jordania y la Selección Argentina clasificó primera

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Cómo llegan Jordania y Argelia

Jordania afronta el compromiso después de una experiencia histórica en su estreno mundialista. La selección asiática disputó por primera vez una Copa del Mundo y mostró algunos momentos interesantes frente a Austria, aunque terminó cayendo por 3-1. Durante gran parte del encuentro logró mantenerse en partido e incluso alcanzó la igualdad transitoria gracias a un tanto de Ali Olwan, pero la mayor jerarquía europea terminó inclinando la balanza en el tramo final.

A pesar de la derrota, el conjunto jordano conserva expectativas de seguir en carrera. Un triunfo ante Argelia le permitiría llegar con opciones concretas a la última fecha y alimentar el sueño de avanzar a la siguiente ronda. Por esa razón, el encuentro es considerado una verdadera final para un equipo que busca seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.

Argelia, en cambio, tuvo un estreno mucho más exigente. El conjunto africano debió enfrentarse al vigente campeón del mundo y sufrió el enorme nivel de Lionel Messi. La derrota por 3-0 frente a Argentina dejó varias conclusiones positivas desde el esfuerzo colectivo, aunque también evidenció la diferencia de jerarquía entre ambos equipos. Ahora, la selección africana sabe que no tiene margen para volver a tropezar.

La necesidad de sumar convierte al duelo en uno de los más atractivos de la fecha dentro del Grupo J. Tanto jordanos como argelinos buscarán aprovechar las debilidades del rival y quedarse con tres puntos que pueden resultar decisivos para mantener vivas sus aspiraciones. Además, dependiendo de lo que ocurra previamente entre Argentina y Austria, el escenario de clasificación podría adquirir todavía más relevancia.