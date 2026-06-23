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Mundial 2026: Argelia venció a Jordania y la Selección Argentina clasificó primera

Argelia le ganó a Jordania y la Selección Argentina se aseguró el primer lugar

Argelia le ganó a Jordania y la Selección Argentina se aseguró el primer lugar
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Argelia superó por 2-1 a Jordania en el cierre de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, asegurando el primer lugar para la Selección Argentina.

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En un vibrante encuentro disputado en la ciudad de San Francisco, el combinado africano logró revertir el resultado inicial para quedarse con una victoria fundamental en el Mundial 2026. Este importante triunfo de Argelia sentenció la temprana eliminación del elenco jordano y benefició directamente las aspiraciones del conjunto argentino.

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Los detalles del triunfo de Argelia que impacta en la zona

  • Apertura del marcador: El seleccionado jordano se puso en ventaja inicial gracias a un gol convertido por Nizar Al Rashdan a los 35 minutos de la primera etapa.

  • El empate transitorio: La igualdad llegó a los 23 minutos del complemento, cuando Nadhir Benbouali definió de cabeza tras recibir una gran asistencia de Riyad Mahrez.

  • Victoria definitiva: Finalmente, Amine Gouiri logró concretar la remontada a los 36 minutos del segundo tiempo para decretar el 2-1 final a favor de los africanos.

  • El líder asegurado: Con este sorpresivo resultado, la Selección Argentina ya se aseguró el primer puesto del Grupo J al acumular seis unidades.

  • Despedida asiática: La derrota significó la eliminación directa del torneo para Jordania, equipo que no logró sumar ningún punto en sus dos presentaciones y quedó sin unidades en el fondo del grupo.

Minuto a minuto de Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026

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ARGELIA LO DA VUELTA

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LLEGÓ EL EMPATE DE ARGELIA

Apareció Benbouali de cabeza para igualar el partido ante Jordania.

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¡GOL DE JORDANIA!

Gran definición de Al-Rashdan para poner el 1-0 de su equipo ante Argelia.

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Mahrez lo tuvo para Argelia

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Atajada de Luca Zidane

Sigue 0 a 0 el partido.

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Cómo llegan Jordania y Argelia

Jordania afronta el compromiso después de una experiencia histórica en su estreno mundialista. La selección asiática disputó por primera vez una Copa del Mundo y mostró algunos momentos interesantes frente a Austria, aunque terminó cayendo por 3-1. Durante gran parte del encuentro logró mantenerse en partido e incluso alcanzó la igualdad transitoria gracias a un tanto de Ali Olwan, pero la mayor jerarquía europea terminó inclinando la balanza en el tramo final.

A pesar de la derrota, el conjunto jordano conserva expectativas de seguir en carrera. Un triunfo ante Argelia le permitiría llegar con opciones concretas a la última fecha y alimentar el sueño de avanzar a la siguiente ronda. Por esa razón, el encuentro es considerado una verdadera final para un equipo que busca seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.

Argelia, en cambio, tuvo un estreno mucho más exigente. El conjunto africano debió enfrentarse al vigente campeón del mundo y sufrió el enorme nivel de Lionel Messi. La derrota por 3-0 frente a Argentina dejó varias conclusiones positivas desde el esfuerzo colectivo, aunque también evidenció la diferencia de jerarquía entre ambos equipos. Ahora, la selección africana sabe que no tiene margen para volver a tropezar.

La necesidad de sumar convierte al duelo en uno de los más atractivos de la fecha dentro del Grupo J. Tanto jordanos como argelinos buscarán aprovechar las debilidades del rival y quedarse con tres puntos que pueden resultar decisivos para mantener vivas sus aspiraciones. Además, dependiendo de lo que ocurra previamente entre Argentina y Austria, el escenario de clasificación podría adquirir todavía más relevancia.

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Formaciones de Jordania vs. Argelia por el Mundial 2026

  • Jordania: Yazeed Abulaila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Alarab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abutahha, Mousa Altamari, Nizar AlRashdan, Noor Alrawabdeh; Odeh Fakhoury y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.
  • Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb; Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.

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Datos de Jordania vs. Argelia

  • Hora: 00.00.
  • TV: DSports y Paramount+.
  • Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
  • Estadio: Levi's Stadium.

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