Independiente vs. Platense por la Liga Profesional: horario, formaciones y TV
El "Rojo" viene de caer ante Vélez en Liniers e intentará recuperarse ante su gente. Juegan este sábado a las 21:30. Los detalles en la nota.
Independiente y Platense se enfrentarán este sábado, desde las 21:30, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá como protagonistas a dos equipos que buscarán sumar puntos importantes para mejorar su posición en el campeonato.
El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros debutó con un triunfo ante Estudiantes, luego volvió a sumar de a tres frente a Newell´s y en la tercera fecha cayó ante Vélez en un duelo de líderes de la Zona B. Ahora intentará recuperarse y volver a la victoria para mantenerse en los puestos de vanguardia.
Por su parte, el "Calamar" atraviesa un presente complejo en el Torneo Clausura, donde comenzó con un empate frente a Unión, luego cayó ante Instituto y, en la tercera fecha, fue goleado 4-0 por Talleres.
Tras esa derrota, Walter Zunino dejó de ser el director técnico y la dirigencia confirmó el regreso de Martín Palermo, quien iniciará un nuevo ciclo al frente del equipo.
Luego de este duelo, Platense pondrá la mira en la Libertadores, donde enfrentará a Coquimbo Unido por los octavos de final. El conjunto de Vicente López intentará llegar a esa serie con un resultado positivo que le permita recuperar confianza antes de uno de los partidos más importantes de su historia.
Formaciones de Independiente vs. Platense por el Torneo Clausura - Zona B
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Martin Palermo.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
- VAR: A confirmar.
- TV: TNT Sports.
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