Independiente vs. Platense por la Liga Profesional: horario, formaciones y TV

Luego de este duelo, Platense pondrá la mira en la Libertadores, donde enfrentará a Coquimbo Unido por los octavos de final. El conjunto de Vicente López intentará llegar a esa serie con un resultado positivo que le permita recuperar confianza antes de uno de los partidos más importantes de su historia.

Formaciones de Independiente vs. Platense por el Torneo Clausura - Zona B

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT : Gustavo Quinteros.

Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. : Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Martin Palermo.

Horario y televisación