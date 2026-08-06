Boca vs Vélez por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Debido a las obras que se llevan a cabo en La Bombonera, el "Xeneize" volverá a hacer de local en la cancha de Huracán. Con la televisación de ESPN Premium, Yael Falcón Pérez será el árbitro del encuentro, mientras que Pablo Acevedo y Maximiliano Castelli los asistentes. Además, Jorge Baliño estará a cargo del VAR.