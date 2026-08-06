Boca vs Vélez por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Xeneize" viene de sumar sus primeros tres puntos en el torneo y buscará seguir por la senda del triunfo ante el líder de la Zona A. Los detalles en la nota.
Boca y Vélez se enfrentan este sábado, desde las 19:15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Debido a las obras que se llevan a cabo en La Bombonera, el "Xeneize" volverá a hacer de local en la cancha de Huracán. Con la televisación de ESPN Premium, Yael Falcón Pérez será el árbitro del encuentro, mientras que Pablo Acevedo y Maximiliano Castelli los asistentes. Además, Jorge Baliño estará a cargo del VAR.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con el ánimo renovado tras conseguir su primera victoria en el campeonato al vencer por 1-0 a Estudiantes, tras caer en el debut 3-0 frente a Deportivo Riestra e igualar 1-1 con Newell's.
Luego de este encuentro, el Club de La Ribera recibirá en el Ducó a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El "Fortín", por su parte, atraviesa un gran presente y llega en alza luego de derrotar a Independiente en su última presentación. El conjunto de Liniers ganó sus tres partidos en el certamen, mantiene puntaje ideal y buscará una nueva victoria para seguir en lo más alto de la Zona A.
Formaciones de Boca vs. Vélez por el Torneo Clausura - Zona A
- Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Horario y televisación
- Hora: 19:15.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Jorge Baliño.
- TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario