MinutoUno

EN VIVOCopa del Mundo

Mundial 2026: Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos y avanzó a cuartos de final

Bélgica goleó a Estados Unidos en el partido de la polémica y ya no quedan locales en el Mundial

Bélgica goleó a Estados Unidos en el partido de la polémica y ya no quedan locales en el Mundial
Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por el Mundial 2026: goles

Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO por el Mundial 2026: goles, minuto a minuto y resultado al instante
Estados Unidos vs. Bélgica el Mundial 2026

Estados Unidos vs. Bélgica el Mundial 2026
MinutoUno
Deportes
Estados Unidos
Bélgica

La selección de Bélgica aplastó por 4 a 1 a Estados Unidos y clasificó a cuartos del Mundial 2026. Los norteamericanos quedaron eliminados del certamen.

Compartí en redes:

EN VIVO

En un partido para el olvido del equipo local en Seattle, la selección de Bélgica se impuso con una contundente goleada por 4 a 1 frente a Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026. Con este aplastante resultado, el último país anfitrión que seguía en carrera quedó eliminado.

Los errores de Estados Unidos y el pase de Bélgica

  • La gran figura: El atacante Charles de Ketelaere fue el motor del equipo europeo, aportando un brillante doblete y una asistencia para desarmar a la defensa norteamericana y liquidar el encuentro.

  • Fragilidad defensiva: A pesar de que la FIFA levantó polémicamente la sanción de Folarin Balogun para que pudiera jugar, la zaga local fue un desconcierto. Un gravísimo error del arquero Matt Freese le regaló el tercer grito a los Diablos Rojos.

  • Furia en el banco: Malik Tillman había logrado el empate transitorio con un estupendo tiro libre, pero la alegría duró apenas 61 segundos. Ante la debacle defensiva, el entrenador argentino Mauricio Pochettino descargó toda su frustración pateando violentamente un estante de botellas de agua.

  • El golpe de gracia: Para coronar la clasificación a los cuartos de final, Romelu Lukaku ingresó desde el banco de suplentes y anotó el 4-1 definitivo en el tercer minuto de descuento.

IMPORTANTE: El Gobierno firmó el Decreto 274/2024 y jubilados cobrarán $2.770.941,08 para cumplir con la Ley de Movilidad

Minuto a minuto de Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026

¡Goleada aplastante!

¿Bélgica lo liquida?

¡Bélgica se pone de nuevo en ventaja!

La lesión de Onana

¡Empató Estados Unidos!

¡Gol de Bélgica!

¡Avisaba Bélgica!

Cómo llegan Estados Unidos y Bélgica

El conjunto norteamericano intentará aprovechar la localía para seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Estados Unidos, comandado por el argentino Mauricio Pochettino, llega a esta instancia tras vencer con autoridad por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina, en un encuentro que terminó con diez futbolistas por la expulsión de Folarin Balogun, quien no podrá estar disponible para este compromiso.

Bélgica, por su parte, protagonizó una gran remontada al derrotar 3 a 2 a Senegal en tiempo suplementario, luego de estar dos goles abajo en el marcador.

El seleccionado belga apuesta a su jerarquía individual con un plantel repleto de figuras para volver a instalarse en las instancias decisivas de una Copa del Mundo: su mejor actuación se dio en Rusia 2018, cuando llegó hasta las semifinales, donde cayó por la mínima ante Francia.

Formaciones de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos: Freese; Freeman, Ream, Richards; Dest, Adams, Tillman, Robinson; McKennie, Pulisic; Ricardo Pepi. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. DT. Rudi García.

Horario y televisación

  • Hora: 21:00
  • TV: DSports y TyC Sports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Lumen Field de Seattle

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar