Mundial 2026: Colombia sufrió pero venció a Uzbekistán en su regreso a la Copa del Mundo

Gol del Bicho Campaz, de Rosario Central para todo el mundo: Colombia lo liquida
El futbolista del "Canalla", de cabeza y tras una gran jugada de Hernández, pone el 3-1 en tiempo de descuento.
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Por el Grupo K del Mundial 2026, y en el mítico Estadio Azteca, el equipo de Néstor Lorenzo cerró la primera fecha con una victoria 3-1.
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El Mundial 2026. sigue su curso en México. Colombia tuvo su estreno con victoria ante Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K, en un duelo que tuvo mucha intensidad y emociones en el emblemático Estadio Azteca, y que tuvo un desarrollo con sufrimiento.
El encuentro marcó el cierre de la primera fecha de la fase de grupos. Tuvo a Luis Díaz como una de las grandes figuras de la noche, con una asistencia para que Daniel Muñoz abriera el marcador y con su propio gol en el complemento, para el 2-1 parcial.
En el final fue todo incertidumbre, ya que Uzbekistán buscaba un histórico empate que no llegó. Y en tiempo de descuento, Jáminton Campaz sentenció la historia de cabeza, para el 3-1 definitivo.
Horario y televisación: El encuentro comienza a las 23:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo y en exclusiva a través de la señal de DSports.
El escenario: El partido se disputa en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, una sede icónica que recibe a los equipos en el arranque de su camino mundialista.
El sueño uzbeko: El conjunto asiático, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, vive una cita histórica al disputar su primera Copa del Mundo tras una excelente campaña en las Eliminatorias.
La ilusión cafetera: Colombia regresa a la máxima cita tras ausentarse en 2022. El equipo de Néstor Lorenzo, finalista de la Copa América 2024, cuenta con Luis Díaz como su gran estrella y referente.
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