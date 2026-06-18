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Mundial 2026: Colombia sufrió pero venció a Uzbekistán en su regreso a la Copa del Mundo

Mundial 2026: Colombia sufrió pero venció a Uzbekistán en su regreso a la Copa del Mundo
Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026
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Colombia
Mundial 2026

Por el Grupo K del Mundial 2026, y en el mítico Estadio Azteca, el equipo de Néstor Lorenzo cerró la primera fecha con una victoria 3-1.

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EN VIVO

El Mundial 2026. sigue su curso en México. Colombia tuvo su estreno con victoria ante Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K, en un duelo que tuvo mucha intensidad y emociones en el emblemático Estadio Azteca, y que tuvo un desarrollo con sufrimiento.

El encuentro marcó el cierre de la primera fecha de la fase de grupos. Tuvo a Luis Díaz como una de las grandes figuras de la noche, con una asistencia para que Daniel Muñoz abriera el marcador y con su propio gol en el complemento, para el 2-1 parcial.

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En el final fue todo incertidumbre, ya que Uzbekistán buscaba un histórico empate que no llegó. Y en tiempo de descuento, Jáminton Campaz sentenció la historia de cabeza, para el 3-1 definitivo.

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Luis Díaz, la figura de Colombia en el debut

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Uzbekistán y Colombia: todo lo que tenés que saber del debut

  • Horario y televisación: El encuentro comienza a las 23:00 (hora de Argentina) y será transmitido en vivo y en exclusiva a través de la señal de DSports.

  • El escenario: El partido se disputa en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, una sede icónica que recibe a los equipos en el arranque de su camino mundialista.

  • El sueño uzbeko: El conjunto asiático, dirigido por el italiano Fabio Cannavaro, vive una cita histórica al disputar su primera Copa del Mundo tras una excelente campaña en las Eliminatorias.

  • La ilusión cafetera: Colombia regresa a la máxima cita tras ausentarse en 2022. El equipo de Néstor Lorenzo, finalista de la Copa América 2024, cuenta con Luis Díaz como su gran estrella y referente.

Uzbekistán vs. Colombia: goles minuto a minuto

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Gol del Bicho Campaz, de Rosario Central para todo el mundo: Colombia lo liquida

El futbolista del "Canalla", de cabeza y tras una gran jugada de Hernández, pone el 3-1 en tiempo de descuento.

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LUCHO DÍAZ PARA PONER ARRIBA A COLOMBIA

La figura colombiana pone el 2-1 parcial para el conjunto de Lorenzo.

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Sorpresa en el Azteca: empata Uzbekistán

Fayzullaev pone el 1-1 parcial.

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GOL DE COLOMBIA

Muñoz pone el 1-0 a los 40 minutos del primer tiempo.

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Maluma, espectador de lujo para Colombia

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Sonaron los himnos y se viene el debut de la Colombia de Néstor Lorenzo

El conjunto "cafetero" debuta este miércoles por la noche en el Estadio Azteca.

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Formaciones de Uzbekistán vs. Colombia

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