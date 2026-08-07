Denunciaron un robo a Franco Armani valuado en una fortuna durante un vuelo
La esposa del histórico arquero argentino aseguró que, al retirar el equipaje tras viajar, descubrió que faltaban artículos de lujo por un valor cercano a los 20 mil dólares.
El regreso de Franco Armani a Atlético Nacional para cerrar su carrera deportiva quedó inesperadamente empañado por un episodio extrafutbolístico. En las últimas horas, su esposa, Daniela Rendón, denunció públicamente que sufrió el robo de pertenencias de gran valor luego de un vuelo de la compañía Avianca, en un hecho que rápidamente tomó repercusión tanto en Colombia como en Argentina.
La influencer, modelo y abogada explicó que al recibir la valija notó que había sido abierta y que faltaban numerosos objetos personales, la mayoría pertenecientes al arquero argentino. Según detalló, el perjuicio económico asciende a 60 millones de pesos colombianos, una cifra equivalente a aproximadamente 20 mil dólares.
El comunicado con el que hizo pública la denuncia
A través de sus historias de Instagram, Rendón difundió un extenso comunicado donde explicó lo sucedido y manifestó su malestar por el episodio. "Por medio del presente comunicado quiero manifestar mi profunda inconformidad y preocupación por los hechos ocurridos con mi equipaje transportado el día de hoy en el vuelo AV112 de la aerolínea Avianca", comenzó escribiendo.
Luego precisó el alcance del robo: "Al recibir mi maleta el día de hoy, encontré que habían sido sustraídas múltiples pertenencias de mi propiedad, cuyo valor aproximado asciende a $60.000.000 COP (20.000 dólares aproximadamente), entre ellas ropa, zapatos, cremas faciales, perfumes, y un bolso, todo de marcas de lujo, que pertenecían a mi esposo Franco Armani".
La publicación rápidamente se viralizó y generó una gran cantidad de mensajes de apoyo para la familia del futbolista, además de numerosas críticas por la seguridad en el manejo del equipaje durante los vuelos internacionales.
Un regreso a Colombia con un sabor amargo
El episodio ocurrió pocos días después de que Armani concretara su esperado regreso a Atlético Nacional, institución donde construyó una parte fundamental de su carrera y de la que es considerado uno de los máximos ídolos contemporáneos.
Tras cerrar un exitoso ciclo de ocho temporadas en River, el arquero decidió volver a Medellín para cumplir la promesa que había realizado años atrás: retirarse defendiendo nuevamente los colores del club que lo catapultó al reconocimiento internacional.
Su salida del conjunto de Núñez marcó el final de una etapa histórica. Allí conquistó diez títulos, entre ellos la recordada Copa Libertadores 2018 obtenida frente a Boca en Madrid, además de convertirse en uno de los referentes más importantes del ciclo más exitoso del club.
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