Denunciaron un robo a Franco Armani valuado en una fortuna durante un vuelo

Un regreso a Colombia con un sabor amargo

El episodio ocurrió pocos días después de que Armani concretara su esperado regreso a Atlético Nacional, institución donde construyó una parte fundamental de su carrera y de la que es considerado uno de los máximos ídolos contemporáneos.

Tras cerrar un exitoso ciclo de ocho temporadas en River, el arquero decidió volver a Medellín para cumplir la promesa que había realizado años atrás: retirarse defendiendo nuevamente los colores del club que lo catapultó al reconocimiento internacional.

Su salida del conjunto de Núñez marcó el final de una etapa histórica. Allí conquistó diez títulos, entre ellos la recordada Copa Libertadores 2018 obtenida frente a Boca en Madrid, además de convertirse en uno de los referentes más importantes del ciclo más exitoso del club.