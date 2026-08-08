Javier Milei se reunió Abelardo De la Espriella: "Ha sido un faro para nosotros"

"Estamos aquí, tenemos la fortaleza, para dar batalla por la libertad y la democracia. Y, querido Presidente, quiero decirle que ha sido un faro para nosotros", remarcó el colombiano entre halagos que Javier Milei recibió entre risas moderadas.

Javier Milei, en primera fila para la toma de posesión de Abelardo De La Espriella

Luego llegó el momento de las fotos protocolares, y De la Espriella tenía pensado su momento de gloria pre-ceremonia: primero una con las manos estrechadas y después una con la pose característica de Milei, pulgares para arriba.

"Y esta me gusta", adujo entre risas el flamante Presidente de Colombia, cuya plataforma electoral incluyó promesas como recortar el Estado un 40% y crecer al 7% anual.