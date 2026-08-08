Javier Milei se reunió Abelardo De la Espriella: "Ha sido un faro para nosotros"
El mandatario argentino estuvo en el escenario en la Arena de la Universidad de Santiago de Cali para ver la toma de posesión del nuevo Presidente de Colombia.
El ultraderechista Abelardo de la Espriella, de 48 años, juró este viernes como presidente de Colombia por el período 2026-2030 en un acto realizado por primera vez en la historia, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), en lugar del Capitolio Nacional. Ahí estuvo presente Javier Milei, quien se reunió con el flamante mandatario antes de su ceremonia.
Como cuando entra a la carrera al esenario para un show musical, el presidente Javier Milei encaró la reunión con Abelardo de la Espriella en Cali con toda la efusividad posible y un "¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos, Tigre!".
Desde la Oficina del Presidente, en Buenos Aires, compartieron un video en el que se puede escuchar parte del diálogo entre ambos justo antes que De la Espriella subiera al escenario para jurar.
"Está el tigre y el león, viva la libertad, carajo", respondió Abelardo de la Espriella al fundirse en un abrazo con Javier Milei ante las cámaras y la mirada atenta de la comitiva presidencial, formada por Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y otros funcionarios.
"Qué honor, presidente, qué alegría. Quiero decirte que ha sido fuente de inspiración para toda esta batalla", señaló el entonces Presidente electo, cuya ideología acercó a Colombia al intento de bloque regional de derecha que le hace ilusión a Javier Milei.
"Estamos aquí, tenemos la fortaleza, para dar batalla por la libertad y la democracia. Y, querido Presidente, quiero decirle que ha sido un faro para nosotros", remarcó el colombiano entre halagos que Javier Milei recibió entre risas moderadas.
Luego llegó el momento de las fotos protocolares, y De la Espriella tenía pensado su momento de gloria pre-ceremonia: primero una con las manos estrechadas y después una con la pose característica de Milei, pulgares para arriba.
"Y esta me gusta", adujo entre risas el flamante Presidente de Colombia, cuya plataforma electoral incluyó promesas como recortar el Estado un 40% y crecer al 7% anual.
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