Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Correspondiente a la primera fecha del Grupo E, el seleccionado alemán buscará comenzar con el pie derecho ante un debutante en el torneo. Descubrí los detalles en la nota.
Alemania y Curazao se enfrentan este domingo en el Houston Stadium, por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. El encuentro marcará el debut de ambos seleccionados en una zona que también integra Costa de Marfil y Ecuador.
El partido comenzará a las 14 (hora de Argentina) y se podrá ver en vivo a través de DSports, señal que transmitirá toda la acción del estreno de uno de los candidatos al título y de una de las selecciones debutantes del torneo. Además, este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones.
Alemania, cuatro veces campeona del mundo, llega a esta Copa del Mundo con la necesidad de reafirmar su jerarquía tras dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos en las ediciones anteriores. Con una base consolidada y un plantel renovado, el conjunto europeo buscará recuperar protagonismo en el escenario internacional y sumar una nueva estrella, que le permita alcanzar a Brasil con cinco mundiales.
Del otro lado estará Curazao, que disputará su primer Mundial en la historia. El seleccionado caribeño consiguió una clasificación histórica en el marco del nuevo formato de 48 selecciones y afrontará el desafío de competir ante granes potencias. Con un plantel integrada en su mayoría por futbolistas del fútbol europeo, intentará dar la sorpresa en su estreno absoluto.
Formaciones de Alemania y Curazao por el Mundial 2026
Alemania: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum, Stiller, Goretzka, Musiala, Wirtz, Gnabry, Havertz. DT: Julian Nagelsman.
Curazao: Room, Gaari, Martina, Floranus, Bacuna, Roemeratoe, Janga, Bacuna, Gorré, Margaritha, Brenet. DT: Dick Advocaat
Horario y televisación
- Hora: 14.00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Houston
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