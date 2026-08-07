"¡Su Majestad!": el efusivo saludo de Javier Milei al rey Felipe VI de España en su visita a Colombia

"¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos Tigre!", saludó a viva voz el mandatario argentino estando ya a metros de Abelardo de la Espriella justo antes de la ceremonia de asunción.

Días atrás se mostró igualmente afable y a gusto en su viaje a Lima para presenciar la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, en un claro alineamiento de la región con el ideario de derecha.

Distinto es el caso de Brasil, mayor socio comercial de la Argentina en la región, que retiró a su embajador en Buenos Aires tras los insultos de Javier Milei al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva durante su participación de la campaña electoral de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.