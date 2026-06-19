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Mundial 2026: Paraguay logró un triunfo heroico ante Turquía y sueña
La selección de Paraguay venció 1-0 a Turquía con un jugador menos, logró una victoria vital y mantiene sus chances intactas en la actual Copa del Mundo.
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La heroica selección de Paraguay consiguió un triunfo espectacular frente a Turquía en la vibrante sede de Santa Clara, Estados Unidos. Tras aguantar todo el segundo tiempo en inferioridad numérica, la Albirroja se impuso por la mínima diferencia y mantiene firme su ilusión de clasificar a dieciseisavos del Mundial 2026.
La heroica victoria de Paraguay que eliminó a Turquía
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Gol tempranero: El único tanto del vibrante encuentro fue convertido por el mediocampista Matías Galarza a los 2 minutos de juego, lo que fue suficiente para que los dirigidos por Gustavo Alfaro se quedaran con los tres puntos.
Expulsión y resistencia: El conjunto guaraní debió jugar toda la etapa complementaria con un hombre menos debido a la expulsión que sufrió el delantero Miguel Almirón justo antes de irse al descanso.
Despedida europea: Con esta dura e inesperada derrota en el Grupo D, la selección de Turquía quedó matemáticamente eliminada de la Copa del Mundo.
El líder de la zona: El triunfo sudamericano también permitió que Estados Unidos, el equipo local comandado por el entrenador argentino Mauricio Pochettino, asegure la primera plaza del grupo, horas después de haber clasificado al vencer por 2-0 a la selección de Australia.
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