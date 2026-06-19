Mundial 2026: Paraguay logró un triunfo heroico ante Turquía y sueña

Gol tempranero: El único tanto del vibrante encuentro fue convertido por el mediocampista Matías Galarza a los 2 minutos de juego, lo que fue suficiente para que los dirigidos por Gustavo Alfaro se quedaran con los tres puntos.

Expulsión y resistencia: El conjunto guaraní debió jugar toda la etapa complementaria con un hombre menos debido a la expulsión que sufrió el delantero Miguel Almirón justo antes de irse al descanso.

Despedida europea: Con esta dura e inesperada derrota en el Grupo D, la selección de Turquía quedó matemáticamente eliminada de la Copa del Mundo.