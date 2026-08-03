Joaquín Panichelli reapareció luego de la lesión que lo dejó afuera del Mundial 2026: qué dijo

El exdelantero de River explicó que la idea de comenzar a hacer streams surgió luego de su paso por un programa de Vorterix durante su estadía en Buenos Aires: "La idea era arrancar algo con este tiempo en el que voy a estar fuera de las canchas, fuera del circuito. Me quedó en la cabeza hacer algo", comentó. Además, explicó que este nuevo espacio le permitirá mantener un contacto más cercano con la gente: "Quería tener este espacio y no depender de una entrevista o de una nota para poder contar el día a día, cómo va progresando la lesión y también charlar con la gente", sostuvo.