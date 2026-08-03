Joaquín Panichelli reapareció luego de la lesión que lo dejó afuera del Mundial 2026: qué dijo
El delantero del Racing de Estrasburgo, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, realizó un stream en el que contó cómo atraviesa su recuperación y agradeció el apoyo de los hinchas.
Joaquín Panichelli volvió a aparecer públicamente después de varios meses de silencio. El delantero argentino del Racing de Estrasburgo, que quedó marginado del Mundial 2026 tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento con la Selección Argentina, realizó un stream en la plataforma Kick y sorprendió por la gran cantidad de personas que siguieron la transmisión.
Desde su casa y mientras continúa con la rehabilitación, el atacante de 23 años abrió un espacio para hablar de su presente y compartir el día a día de la recuperación con los hinchas. La respuesta del público superó ampliamente sus expectativas: "Esto es una locura, che. Muchas gracias a toda la gente que está. Mi expectativa era, sacando a mi familia y mis amigos, que hubiera 15 o 20 personas", expresó Panichelli al ver que cerca de mil usuarios seguían la transmisión en vivo.
El exdelantero de River explicó que la idea de comenzar a hacer streams surgió luego de su paso por un programa de Vorterix durante su estadía en Buenos Aires: "La idea era arrancar algo con este tiempo en el que voy a estar fuera de las canchas, fuera del circuito. Me quedó en la cabeza hacer algo", comentó. Además, explicó que este nuevo espacio le permitirá mantener un contacto más cercano con la gente: "Quería tener este espacio y no depender de una entrevista o de una nota para poder contar el día a día, cómo va progresando la lesión y también charlar con la gente", sostuvo.
La lesión que dejó a Joaquín Panichelli sin Mundial 2026
Panichelli vivía el mejor momento de su carrera cuando recibió el llamado de Lionel Scaloni para integrar la Selección Argentina en los amistosos previos al Mundial 2026. Sin embargo, durante uno de los entrenamientos sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo dejó automáticamente afuera de la Copa del Mundo.
La noticia representó un duro golpe para el atacante, que llegaba en un nivel sobresaliente tras completar una gran temporada en el Racing de Estrasburgo, donde fue uno de los máximos goleadores de la Ligue 1 con 18 tantos y cuatro asistencias en 38 partidos. Tras confirmarse la lesión, la cuenta oficial de la Selección Argentina le dedicó un mensaje de apoyo: "Mucha fuerza, Joaco. Estamos con vos".
Mientras continúa con la recuperación y trabaja para volver a las canchas, Panichelli encontró una nueva forma de mantenerse cerca de los hinchas, compartiendo en primera persona un proceso tan difícil como el que le toca atravesar.
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