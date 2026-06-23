Mundial 2026 EN VIVO⚽Selección Colombia vs. RD Congo por la Copa del Mundo de la FIFA: resultado al instante

Horario y televisación: El trascendental encuentro comenzará a las 23:00 (hora de Argentina) en el estadio de Guadalajara y contará con la transmisión en vivo de TyC Sports y Disney+ Premium.

El objetivo cafetero: La "Tricolor", dirigida por Néstor Lorenzo, llega con la moral en alto tras un convincente triunfo por 3 a 1 sobre Uzbekistán y sabe que una victoria hoy le asegura el boleto a la próxima instancia.