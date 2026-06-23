Mundial 2026 EN VIVO⚽Selección Colombia vs. RD Congo por la Copa del Mundo de la FIFA: resultado al instante

Por poco anularon el primero de La Sele
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La selección de Colombia busca sellar su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a RD Congo. Seguí el minuto a minuto del duelo clave.
La Selección Colombia y la sorprendente República Democrática del Congo se enfrentan este miércoles por la segunda fecha del Grupo K en la vibrante ciudad de Guadalajara. Tras iniciar con el pie derecho, el combinado sudamericano intentará conseguir una victoria decisiva que lo clasifique directamente a la siguiente ronda del Mundial 2026.
Horario y televisación: El trascendental encuentro comenzará a las 23:00 (hora de Argentina) en el estadio de Guadalajara y contará con la transmisión en vivo de TyC Sports y Disney+ Premium.
El objetivo cafetero: La "Tricolor", dirigida por Néstor Lorenzo, llega con la moral en alto tras un convincente triunfo por 3 a 1 sobre Uzbekistán y sabe que una victoria hoy le asegura el boleto a la próxima instancia.
La sorpresa africana: Los "Leopardos" llegan sumamente motivados tras rescatar un valioso e histórico empate 1 a 1 frente a Portugal en su debut, demostrando que están para dar pelea tras más de cinco décadas de ausencia mundialista.
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