Newell's vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a mintuo

Cómo llegan Newell's y Talleres a este debut en Torneo Clausura

La Lepra necesita cambiar la imagen que dejó durante la primera parte del año. El equipo rosarino finalizó anteúltimo en el Torneo Apertura con apenas 15 puntos y también quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Acassuso. Para afrontar este semestre, el plantel dirigido por Frank Darío Kudelka sumó como refuerzos a Alan Soñora, Agustín García Basso, Franco Escobar y Lautaro Giannetti.

Del otro lado estará Talleres, que también buscará comenzar el campeonato con el pie derecho en el estreno de un nuevo cuerpo técnico. Jorge Sampaoli tendrá su presentación oficial al frente del conjunto cordobés, que intentará iniciar el Clausura con una victoria fuera de casa.