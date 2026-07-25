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Newell's vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a mintuo
La Lepra recibe este sábado a la T en Rosario por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto cordobés inicia un nuevo ciclo con Jorge Sampaoli como DT.
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Sampaoli debutó como entrenador de Talleres
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Newell's vs. Talleres: resultado en vivo
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El homenaje de la hinchada de Newell's a Lionel Messi
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Cómo llegan Newell's y Talleres a este debut en Torneo Clausura
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Formaciones de Newell's vs. Talleres
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Newell's vs. Talleres: datos del partido
Newell's recibe este sábado a Talleres en el estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.
El encuentro es arbitrado por Jorge Baliño, con José Carreras a cargo del VAR, y cuenta con la transmisión en vivo de ESPN Premium.
Además, marca el debut oficial de Jorge Sampaoli como entrenador del conjunto cordobés, luego de la salida de Carlos Tevez.
Newell's vs. Talleres: minuto a minuto
La Lepra necesita cambiar la imagen que dejó durante la primera parte del año. El equipo rosarino finalizó anteúltimo en el Torneo Apertura con apenas 15 puntos y también quedó eliminado en los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Acassuso. Para afrontar este semestre, el plantel dirigido por Frank Darío Kudelka sumó como refuerzos a Alan Soñora, Agustín García Basso, Franco Escobar y Lautaro Giannetti.
Del otro lado estará Talleres, que también buscará comenzar el campeonato con el pie derecho en el estreno de un nuevo cuerpo técnico. Jorge Sampaoli tendrá su presentación oficial al frente del conjunto cordobés, que intentará iniciar el Clausura con una victoria fuera de casa.
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