Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Newell's vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell's vs. Talleres por el Torneo Clausura.
Newell's recibirá este sábado desde las 17 a Talleres en el estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. La Lepra intentará arrancar el campeonato con una victoria como local, mientras que el conjunto cordobés tendrá el debut oficial de Jorge Sampaoli como entrenador tras la salida de Carlos Tevez.
El equipo rosarino buscará dejar atrás un flojo primer semestre, en el que terminó anteúltimo en el Torneo Apertura y quedó eliminado de la Copa Argentina. Del otro lado estará una T renovada, que inicia una nueva etapa con Sampaoli al mando e intentará comenzar el certamen con el pie derecho.
Newell's vs. Talleres, por el Torneo Clausura: probables formaciones
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
Cómo ver en vivo Newell's vs. Talleres
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DGO (DirecTV GO) para quienes tengan contratado el Pack Fútbol con su cableoperador.
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