Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Newell's vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026

Newell's recibirá este sábado desde las 17 a Talleres en el estadio Marcelo Bielsa, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. La Lepra intentará arrancar el campeonato con una victoria como local, mientras que el conjunto cordobés tendrá el debut oficial de Jorge Sampaoli como entrenador tras la salida de Carlos Tevez.