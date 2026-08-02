Newell's y Boca empataron 2-2 en Rosario

Newell's y Boca igualaron 2-2 en el estadio Marcelo Bielsa, en un encuentro vibrante correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
La Lepra se puso en ventaja a los 30 minutos del primer tiempo gracias al cabezazo de Santiago Ascacíbar, pero el Xeneize reaccionó en el complemento y encontró el empate a los 5 minutos con Matías Cóccaro. Poco después, Luca Regiardo volvió a adelantar al conjunto rosarino con un verdadero golazo a los 14 minutos del segundo tiempo, aunque cuando el triunfo parecía quedar en casa, Alan Velasco apareció a los 36 minutos para decretar el 2-2 definitivo.
Con este resultado, Newell's alcanzó los cuatro puntos en la Zona A y continúa sumando en el arranque del certamen. Por su parte, Boca consiguió su primera unidad en el Torneo Clausura 2026, luego de un inicio complicado, y evitó una nueva derrota gracias a la reacción mostrada en el segundo tiempo. Más allá de eso, el equipo del Vasco está lejos de convencer y genera más dudas que certezas.
Los goles de Newell's vs. Boca
Santiago Ascasibar, de cabeza, abrió el marcador para el Xeneize:
Matías Cóccaro igualó le encuentro a los 5 minutos del segundo tiempo:
GOLAZO de Luca Regiardo para el 2-1 de La Lepra:
Alan Velasco igualó el encuentro para el Xeneize:
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