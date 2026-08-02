Newell's y Boca empataron 2-2 en Rosario

Cómo llegan los equipos

La "Lepra" comenzó el certamen con una victoria por 1 a 0 frente a Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa e intentará darle continuidad a ese buen inicio cuando vuelva a presentarse ante su gente. El conjunto rosarino intentará aprovechar la localía para sumar un nuevo triunfo y mantenerse en los primeros puestos de su zona.

El "Xeneize", por su parte, debutó con una dura derrota ante Deportivo Riestra como visitante, mientras que el compromiso correspondiente a la segunda fecha ante Estudiantes fue postergado debido a su participación en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Además, el conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena llega con un plantel renovado tras un mercado de pases en el que incorporó nombres de jerarquía para afrontar el segundo semestre. Entre los refuerzos se destacan Sebastián Villa, Leandro Lozano y Álvaro Montero.