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Newell's y Boca empataron 2-2 en Rosario

Newells y Boca empataron 2-2 en Rosario
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En un partido vibrante, ambos equipos repartieron puntos en el Coloso Marcelo Bielsa y siguen sin despegar en el campeonato.

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Newell's y Boca igualaron 2-2 en el estadio Marcelo Bielsa, en un encuentro vibrante correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

La Lepra se puso en ventaja a los 30 minutos del primer tiempo gracias al cabezazo de Santiago Ascacíbar, pero el Xeneize reaccionó en el complemento y encontró el empate a los 5 minutos con Matías Cóccaro. Poco después, Luca Regiardo volvió a adelantar al conjunto rosarino con un verdadero golazo a los 14 minutos del segundo tiempo, aunque cuando el triunfo parecía quedar en casa, Alan Velasco apareció a los 36 minutos para decretar el 2-2 definitivo.

Con este resultado, Newell's alcanzó los cuatro puntos en la Zona A y continúa sumando en el arranque del certamen. Por su parte, Boca consiguió su primera unidad en el Torneo Clausura 2026, luego de un inicio complicado, y evitó una nueva derrota gracias a la reacción mostrada en el segundo tiempo. Más allá de eso, el equipo del Vasco está lejos de convencer y genera más dudas que certezas.

Los goles de Newell's vs. Boca

Santiago Ascasibar, de cabeza, abrió el marcador para el Xeneize:

Matías Cóccaro igualó le encuentro a los 5 minutos del segundo tiempo:

GOLAZO de Luca Regiardo para el 2-1 de La Lepra:

Alan Velasco igualó el encuentro para el Xeneize:

Minuto a minuto de Newell's vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

Se picó con Leandro Paredes

El resultado en vivo de Newell's vs. Boca

Cómo llegan los equipos

La "Lepra" comenzó el certamen con una victoria por 1 a 0 frente a Talleres en el Coloso Marcelo Bielsa e intentará darle continuidad a ese buen inicio cuando vuelva a presentarse ante su gente. El conjunto rosarino intentará aprovechar la localía para sumar un nuevo triunfo y mantenerse en los primeros puestos de su zona.

El "Xeneize", por su parte, debutó con una dura derrota ante Deportivo Riestra como visitante, mientras que el compromiso correspondiente a la segunda fecha ante Estudiantes fue postergado debido a su participación en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Además, el conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena llega con un plantel renovado tras un mercado de pases en el que incorporó nombres de jerarquía para afrontar el segundo semestre. Entre los refuerzos se destacan Sebastián Villa, Leandro Lozano y Álvaro Montero.

Formaciones de Newell’s vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 - Zona A

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Horario y televisación

  • Hora: 17:00.
  • Estadio: Marcelo Bielsa.
  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • TV: TNT Sports.

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