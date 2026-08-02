Polémica actitud de Leandro Paredes en el empate entre Boca y Newell's: ¿era para roja?

Se picó con Leandro Paredes en Newell's vs. Bocapic.twitter.com/UGAHxJBE39 — minutouno (@minutounocom) August 2, 2026

Más allá de la polémica, el encuentro ofreció un gran espectáculo en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Boca se puso en ventaja gracias a un gol de Santiago Ascacíbar en contra, pero Newell's dio vuelta el resultado con tantos de Matías Cóccaro y Luca Regiardo. En el complemento, Alan Velasco marcó el 2-2 definitivo para que el Xeneize rescatara un punto en Rosario.

Con este empate, Boca continúa sin poder conseguir una victoria en el Torneo Clausura y dejó escapar otra oportunidad de sumar de a tres. Además, el equipo se ubica sexto en la tabla anual con 31 unidades.

Por su parte, Newell's alcanzó los 19 puntos y se mantiene en el 24° puesto de la clasificación anual, conservando una distancia tranquilizadora respecto de la zona de descenso.

El próximo compromiso del conjunto Xeneize será el miércoles 5 de agosto, desde las 19, frente a Estudiantes de La Plata. Debido al estado del campo de juego de La Bombonera, Boca ejercerá la localía en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

En tanto, Newell's volverá a presentarse el domingo 9 de agosto, cuando visite a Defensa y Justicia desde las 17.15 en Florencio Varela.