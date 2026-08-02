Polémica actitud de Leandro Paredes en el empate entre Boca y Newell's: ¿era para roja?
El mediocampista protagonizó un tenso momento durante el encuentro disputado en Rosario y vio la tarjeta amarilla. Trajo un recuerdo mundialista.
Leandro Paredes protagonizó uno de los momentos más calientes del empate 2-2 entre Boca y Newell's, por la tercera jornada del Torneo Clausura. El volante campeón del mundo quedó en el centro de la polémica luego de una acción antideportiva que terminó encendiendo los ánimos dentro del campo de juego.
Todo ocurrió cuando el árbitro ya había sancionado una infracción. Con el juego detenido, Paredes decidió patear la pelota e impactó deliberadamente contra un futbolista de la Lepra. La actitud no pasó inadvertida y el juez lo castigó con tarjeta amarilla.
Para algunos, fue un recuerdo del picante partido entre la Selección Argentina ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, cuando el mediocampista protagonizó una jugada similar.
El pelotazo que hizo explotar el partido
La reacción de los jugadores de Newell's fue inmediata. Apenas ocurrió el pelotazo, varios futbolistas rojinegros rodearon al mediocampista de Boca para recriminarle su actitud y se generó un tenso cruce con empujones, protestas y un clima de máxima tensión.
Durante algunos instantes, el encuentro estuvo detenido mientras el árbitro y los propios jugadores intentaban calmar la situación. Finalmente, el tumulto no pasó a mayores y el partido pudo continuar sin que hubiera expulsados.
Más allá de la polémica, el encuentro ofreció un gran espectáculo en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Boca se puso en ventaja gracias a un gol de Santiago Ascacíbar en contra, pero Newell's dio vuelta el resultado con tantos de Matías Cóccaro y Luca Regiardo. En el complemento, Alan Velasco marcó el 2-2 definitivo para que el Xeneize rescatara un punto en Rosario.
Con este empate, Boca continúa sin poder conseguir una victoria en el Torneo Clausura y dejó escapar otra oportunidad de sumar de a tres. Además, el equipo se ubica sexto en la tabla anual con 31 unidades.
Por su parte, Newell's alcanzó los 19 puntos y se mantiene en el 24° puesto de la clasificación anual, conservando una distancia tranquilizadora respecto de la zona de descenso.
El próximo compromiso del conjunto Xeneize será el miércoles 5 de agosto, desde las 19, frente a Estudiantes de La Plata. Debido al estado del campo de juego de La Bombonera, Boca ejercerá la localía en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.
En tanto, Newell's volverá a presentarse el domingo 9 de agosto, cuando visite a Defensa y Justicia desde las 17.15 en Florencio Varela.
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