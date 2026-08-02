Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Newell's vs. Boca por Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell's vs. Boca por el Torneo Clausura.
Boca saltará al campo este domingo con un objetivo entre ceja y ceja: sumar su primer triunfo en el Torneo Clausura 2026. En el marco de la tercera fecha de la Zona A, el Xeneize afrontará una parada exigente en Rosario cuando se mida ante Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa.
El choque comenzará a las 17:00 y contará con el arbitraje de Andrés Merlos. En tanto, la transmisión estará a cargo de TNT Sports.
El conjunto rosarino llega entonado tras debutar con el pie derecho gracias al 1-0 sobre Talleres en condición de local. Con el respaldo de su gente, buscará hilar su segunda victoria al hilo para afirmarse en el lote de arriba.
Por su parte, tras tropezar en el estreno frente a Deportivo Riestra y con el duelo de la segunda jornada ante Estudiantes postergado por su compromiso en la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita empezar a cosechar de a tres.
Con un plantel reestructurado para el segundo semestre, el Xeneize buscará hacer valer la jerarquía de sus incorporaciones estrella en este mercado de pases, entre las que sobresalen Sebastián Villa, Leandro Lozano y el arquero Álvaro Montero.
Formaciones de Newell’s vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Newell's vs. Boca
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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