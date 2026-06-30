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Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026
Con un golazo de Antonio Nusa y un tanto decisivo de Erling Haaland en el cierre, el seleccionado europeo eliminó a Costa de Marfil y se metió entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.
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Noruega se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Costa de Marfil en un partido vibrante. Antonio Nusa abrió el marcador con un golazo, Amad Diallo igualó con una brillante acción individual y Erling Haaland apareció sobre el final para darle la victoria al conjunto europeo, que ahora enfrentará a Brasil.
El equipo dirigido por Ståle Solbakken golpeó primero a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Antonio Nusa recibió sobre el vértice del área, se perfiló para su pierna derecha y sacó un remate espectacular que se metió junto al segundo palo para establecer el 1-0.
Costa de Marfil reaccionó en el complemento y encontró la igualdad a los 29 minutos del segundo tiempo gracias a una extraordinaria jugada individual de Amad Diallo, quien dejó varios rivales en el camino antes de definir con categoría para el 1-1. Cuando todo parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció el goleador de siempre. A los 40 minutos del segundo tiempo, Erling Haaland capturó una pelota dentro del área y definió para marcar el 2-1 definitivo que desató el festejo noruego.
Brasil será el próximo rival
Con este triunfo, Noruega se convirtió en uno de los 16 mejores equipos del Mundial 2026 y ahora tendrá un desafío de máxima exigencia en los octavos de final. Su próximo rival será Brasil, que en esta misma instancia eliminó 2-1 a Japón con una agónica victoria conseguida gracias al gol de Gabriel Martinelli sobre el final del encuentro.
El cruce entre noruegos y brasileños promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final, con Erling Haaland como principal carta ofensiva de un equipo que buscará seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.
Seguí en vivo el minuto a minuto de Costa de Marfil vs. Noruega
Cómo llegan Costa de Marfil y Noruega a los 16avos de final del Mundial 2026
El conjunto africano llega a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo E con seis puntos. Debutó con un triunfo por 1 a 0 frente a Ecuador, aunque luego cayó 2 a 1 ante Alemania en un partido muy parejo y cerró su participación con una victoria por 2 a 0 sobre Curazao, resultado que le permitió asegurar la clasificación.
De esta manera, Costa de Marfil avanzó por primera vez en su historia a una fase eliminatoria de un Mundial, luego de haber quedado eliminada en la fase de grupos en sus tres participaciones anteriores (2006, 2010 y 2014).
Noruega, por su parte, se clasificó como escolta del Grupo I: comenzó su camino con un triunfo por 4 a 1 sobre Irak, luego derrotó 3 a 2 a Senegal y, con la clasificación prácticamente asegurada, presentó una formación alternativa en la última fecha y cayó 4 a 1 frente a Francia, líder de la zona.
El conjunto dirigido por Stale Solbakken regresa a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, cuando alcanzó los octavos de final, su mejor actuación histórica. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Brasil y Japón.
Formaciones de Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026
Horario y televisación
- Hora: 14:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Dallas
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