Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil y enfrentará a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026

Seguí en vivo el minuto a minuto de Costa de Marfil vs. Noruega

¡FINAL DEL PARTIDO!

¡GOL DE NORUEGA SOBRE EL FINAL! Erling Haaland apareció dentro del area para empujarla y poner el 2-1 a los 40 minutos del segundo tiempo. Haaland la empujó debajo del arco tras una buena acción colectiva y marcó el 2-1 sobre Costa de Marfil pic.twitter.com/bMlbheDQ5z — minutouno (@minutounocom) June 30, 2026

¡GOLAZO DE COSTA DE MARFIL QUE IGUALA EL ENCUENTRO! Amad Diallo y una jugada individual impresionante para poner el 1-1 ante Noruega. Diallo hizo todo bien dentro del área tras la conexión con Pepe y puso el 1-1 ante Noruega pic.twitter.com/JHIT8aEXAh — minutouno (@minutounocom) June 30, 2026

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO! Noruega 1-0 Costa de Marfil

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Noruega se impone 1-0 ante Costa de Marfil por los 16vos de final del Mundial 2026.

¡GOLAZO TOTAL DE NORUEGA! A los 39 minutos del primer tiempo Antonio Nusa y una tremenda definición para el 1-0. MAXI RODRÍGUEZ A MÉXICO VIBESNusa recortó hacia adentro y sacó un buen derechazo para colgar la pelota en el ángulo izquierdo de Fofana y poner el 1-0 sobre Costa de Marfil pic.twitter.com/tMAWoHW3a2 — minutouno (@minutounocom) June 30, 2026

¡COSTA DE MARFIL TUVO EL PRIMERO! Konan se desprendió por la izquierda y llegó a zona de definición, aunque su remate dio en el lateral de la red. Konan se desprendió por la izquierda y llegó a zona de definición, aunque su remate dio en el lateral de la red pic.twitter.com/2k4dBsnSfM — minutouno (@minutounocom) June 30, 2026

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Cómo llegan Costa de Marfil y Noruega a los 16avos de final del Mundial 2026

El conjunto africano llega a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo E con seis puntos. Debutó con un triunfo por 1 a 0 frente a Ecuador, aunque luego cayó 2 a 1 ante Alemania en un partido muy parejo y cerró su participación con una victoria por 2 a 0 sobre Curazao, resultado que le permitió asegurar la clasificación.

De esta manera, Costa de Marfil avanzó por primera vez en su historia a una fase eliminatoria de un Mundial, luego de haber quedado eliminada en la fase de grupos en sus tres participaciones anteriores (2006, 2010 y 2014).

Noruega, por su parte, se clasificó como escolta del Grupo I: comenzó su camino con un triunfo por 4 a 1 sobre Irak, luego derrotó 3 a 2 a Senegal y, con la clasificación prácticamente asegurada, presentó una formación alternativa en la última fecha y cayó 4 a 1 frente a Francia, líder de la zona.

El conjunto dirigido por Stale Solbakken regresa a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, cuando alcanzó los octavos de final, su mejor actuación histórica. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Brasil y Japón.

Formaciones de Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

Horario y televisación