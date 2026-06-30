Polémica en Alemania: un video muestra a jugadores negándose a patear un penal ante Paraguay

En tanto, T-Online aportó otro detalle de la secuencia televisiva. Según ese medio, Kimmich primero propuso a Nathaniel Brown como un eventual octavo lanzador y luego miró a Goretzka preguntándole: "¿O Leon, tú?". La respuesta del volante habría generado dudas y el capitán optó por modificar el orden previsto.

La lista de futbolistas que habrían rechazado patear

Con el correr de las horas, la controversia fue creciendo. Según la reconstrucción realizada por distintos medios alemanes a partir de las imágenes de la transmisión, Leon Goretzka no habría sido el único futbolista que rechazó la posibilidad de ejecutar un penal.

De acuerdo con Bild, T-Online y otros portales, Anton, Nathaniel Brown y Malick Thiaw también evitaron asumir la responsabilidad en la definición frente a Paraguay, lo que obligó a Joshua Kimmich a seguir buscando voluntarios en medio de la tanda. Esa situación terminó dejando el sexto remate en los pies de Jonathan Tah, quien, según Focus, nunca había ejecutado un penal en un partido oficial como profesional. El defensor remató por encima del travesaño y, en la ejecución siguiente, José Canale convirtió el disparo que selló la histórica clasificación paraguaya.

La secuencia generó un fuerte debate en Alemania y reavivó una vieja discusión sobre el liderazgo y la personalidad del seleccionado en los momentos decisivos. Los principales medios deportivos coincidieron en señalar que, más allá del resultado, la imagen de varios futbolistas evitando patear fue uno de los aspectos más preocupantes que dejó la eliminación mundialista.