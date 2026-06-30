Polémica en Alemania: un video muestra a jugadores negándose a patear un penal ante Paraguay
La prensa alemana reconstruyó la definición desde los 12 pasos y apuntó contra Leon Goretzka por no asumir la responsabilidad. Mirá.
La eliminación de Alemania frente a Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Un video de la transmisión oficial abrió una fuerte polémica en el país europeo, luego de que distintos medios interpretaran que Leon Goretzka rechazó la posibilidad de ejecutar un penal en la definición que terminó con la clasificación de la Albirroja.
Polémica en Alemania: un video muestra a jugadores negándose a patear un penal ante Paraguay
La tanda de penales ante Paraguay dejó mucho más que una eliminación para Alemania. Horas después del partido, Bild, Focus y T-Online reconstruyeron una secuencia captada por las cámaras de televisión en la que Joshua Kimmich, capitán del seleccionado, buscaba nuevos ejecutantes para continuar la serie.
Según la interpretación de esos medios, Kimmich consultó en dos oportunidades a Leon Goretzka sobre la posibilidad de hacerse cargo de uno de los remates. Siempre de acuerdo con esa reconstrucción, el mediocampista del Bayern Múnich no mostró disposición para patear y el capitán terminó buscando otras alternativas.
La situación cobró aún más relevancia porque el sexto penal alemán quedó en los pies de Jonathan Tah, quien, de acuerdo con Focus, nunca había ejecutado un penal en toda su carrera profesional. El defensor remató por encima del travesaño y dejó a Paraguay a un solo disparo de la clasificación.
Bild fue uno de los primeros medios en instalar el debate al afirmar que "no todos los jugadores quisieron asumir la responsabilidad" durante la definición. Por su parte, Focus tituló su cobertura como "El gran enigma de los penales" y señaló que hubo dificultades para encontrar un sexto ejecutante. El portal también cuestionó la elección de Nick Woltemade, cuyo remate fue contenido por Orlando Gill, y la posterior decisión de confiar en Tah.
En tanto, T-Online aportó otro detalle de la secuencia televisiva. Según ese medio, Kimmich primero propuso a Nathaniel Brown como un eventual octavo lanzador y luego miró a Goretzka preguntándole: "¿O Leon, tú?". La respuesta del volante habría generado dudas y el capitán optó por modificar el orden previsto.
La lista de futbolistas que habrían rechazado patear
Con el correr de las horas, la controversia fue creciendo. Según la reconstrucción realizada por distintos medios alemanes a partir de las imágenes de la transmisión, Leon Goretzka no habría sido el único futbolista que rechazó la posibilidad de ejecutar un penal.
De acuerdo con Bild, T-Online y otros portales, Anton, Nathaniel Brown y Malick Thiaw también evitaron asumir la responsabilidad en la definición frente a Paraguay, lo que obligó a Joshua Kimmich a seguir buscando voluntarios en medio de la tanda. Esa situación terminó dejando el sexto remate en los pies de Jonathan Tah, quien, según Focus, nunca había ejecutado un penal en un partido oficial como profesional. El defensor remató por encima del travesaño y, en la ejecución siguiente, José Canale convirtió el disparo que selló la histórica clasificación paraguaya.
La secuencia generó un fuerte debate en Alemania y reavivó una vieja discusión sobre el liderazgo y la personalidad del seleccionado en los momentos decisivos. Los principales medios deportivos coincidieron en señalar que, más allá del resultado, la imagen de varios futbolistas evitando patear fue uno de los aspectos más preocupantes que dejó la eliminación mundialista.
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