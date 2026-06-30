Duro comunicado de la FEF antes del cruce con México por el ruidazo: "Ecuador siempre responderá en la cancha"
La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó un reclamo formal ante la organización por los incidentes en la previa del partido frente a México y pidió que se garantice el fair play.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó un comunicado oficial horas antes del duelo frente a México por los 16avos de final del Mundial 2026. El organismo denunció acciones antideportivas en la previa, confirmó que elevó un reclamo a la organización y dejó un mensaje contundente: "Ecuador siempre responderá en la cancha".
La tensión comenzó incluso antes del pitazo inicial. Luego del ruidazo protagonizado por un grupo de hinchas mexicanos en las afueras del hotel donde se hospeda la delegación ecuatoriana, la Federación emitió un comunicado oficial para expresar su malestar: "Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar", expresó el organismo.
Además, la FEF solicitó la intervención de las autoridades para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse: "Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas", señaló.
El ruidazo que desató la polémica
Durante la noche previa al encuentro, un grupo de simpatizantes mexicanos se reunió en las inmediaciones del hotel donde se aloja la delegación ecuatoriana y realizó un ruidazo con bocinas, música y hasta un DJ, en un intento por interrumpir el descanso de los futbolistas. La situación obligó a la intervención de la policía local, que finalmente dispersó a los presentes y restableció el orden.
En ese contexto, Ecuador buscará dejar atrás la polémica y dar otro golpe en el Mundial 2026, luego de la histórica victoria sobre Alemania, cuando este martes enfrente a México por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.
El comunicado completo de la FEF
"Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar.
Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo.
Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario