Los comercios cerrarán temprano este viernes por el partido de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

Otra provincia que podría tener la misma disposición es Tucumán, donde la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán ya emitió un comunicado en forma de flyer en el que se anuncia que los empresarios tomaron la decisión de "abrir corrido hasta las 18" para poder cerrar temprano.

Así, parecería que el Mundial 2026 y el renovado fervor por la Selección que comanda Lionel Messi logró reavivar el espíritu colectivo aún ante la perspectiva de las ventas bajas por la crisis económica.

En el mejor de los casos, las compras del viernes estarán inspiradas por ese sentimiento.