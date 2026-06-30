Los comercios cerrarán temprano este viernes por el partido de la Selección Argentina vs. Cabo Verde
Desde la Cámara de Comercio e Industria local evalúan la posibilidad de acortar el día laboral para que el público pueda sentarse tranquilo frente al televisor.
Este viernes a las 19 será un momento crucial para la Selección cuando juegue contra Cabo Verde por la ronda de 16avos, una novedad que se estrenó en el Mundial 2026. Con tanta expectativa los comerciantes que son sus propios jefes tienen una decisión igual de trascendente: cerrar temprano sus tiendas o seguir el partido en un local vacío.
Para resolver la disyuntiva, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, confirmó al sitio Defrentesalta que la jornada laboral de este viernes podría terminar a las 18 de manera oficial.
"Le pedimos a la gente que haga sus compras antes de las 18 el próximo viernes 3 de julio. Aquellos propietarios de comercio que quieran seguir trabajando despues de las 18, pueden quedarse sin ningún tipo de problema", señaló el dirigente.
Aunque Herrera aclaró que la disposición no es obligatoria, la medida sería una excelente muestra de espíritu mundialista, ya ha tenido momentos épicos como la victoria de Paraguay sobre Alemania, que provocó un feriado nacional en el país vecino.
Lo que se busca es que los jefes se hagan cargo de la atención si así lo desean pero que los empleados puedan irse a disfrutar de la ronda del Mundial 2026.
Otra provincia que podría tener la misma disposición es Tucumán, donde la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán ya emitió un comunicado en forma de flyer en el que se anuncia que los empresarios tomaron la decisión de "abrir corrido hasta las 18" para poder cerrar temprano.
Así, parecería que el Mundial 2026 y el renovado fervor por la Selección que comanda Lionel Messi logró reavivar el espíritu colectivo aún ante la perspectiva de las ventas bajas por la crisis económica.
En el mejor de los casos, las compras del viernes estarán inspiradas por ese sentimiento.
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