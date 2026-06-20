Países Bajos goleó a Suecia y lídera el Grupo F en el Mundial 2026

Con este resultado, Países Bajos quedó como líder del grupo con cuatro unidades tras el empate ante Japón en el debut, mientras que Suecia suma tres puntos luego de su goleada frente a Túnez. La última fecha definirá las posiciones: Holanda enfrentará a Túnez y Japón jugará ante Suecia el próximo jueves 25 de junio.