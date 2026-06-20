MinutoUno

EN VIVOCopa del Mundo

Países Bajos goleó a Suecia y lídera el Grupo F en el Mundial 2026

Países Bajos se efrenta a Suecia en el Mundial 2026.

Países Bajos se efrenta a Suecia en el Mundial 2026.
Países Bajos busca su primera victoria en el Mundial 2026. 

Países Bajos busca su primera victoria en el Mundial 2026. 
MinutoUno
Deportes
Mundial 2026
Suecia

El seleccionado comandado por Koeman se impusó por 5-1 al equipo de Graham Potter y alcanzó los cuatro puntos en su zona.

Compartí en redes:

EN VIVO

Países Bajos tuvo una actuación contundente y derrotó 5-1 a Suecia en Houston para quedar en lo más alto del Grupo F del Mundial 2026 con cuatro puntos.

La Naranja golpeó rápido con dos goles de Brian Brobbey en los primeros minutos y dominó el encuentro a partir de la posesión y el control del juego. Suecia nunca logró acomodarse en defensa y sufrió los constantes ataques del equipo dirigido por Ronald Koeman.

En el segundo tiempo, Cody Gakpo amplió la diferencia con dos tantos más y dejó el partido prácticamente sentenciado. Anthony Elanga descontó para los suecos a los 55 minutos, pero Crysencio Summerville apareció sobre el final para sellar el 5-1 definitivo.

Con este resultado, Países Bajos quedó como líder del grupo con cuatro unidades tras el empate ante Japón en el debut, mientras que Suecia suma tres puntos luego de su goleada frente a Túnez. La última fecha definirá las posiciones: Holanda enfrentará a Túnez y Japón jugará ante Suecia el próximo jueves 25 de junio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/2068408991953089010&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Terminó el partido

Países Bajos goleó por 5-1 a Suecia en el Mundial 2026.

Live Blog Post

Países Bajos sentencia el partido

A los 43 minutos del segundo tiempo, Holanda marca el 5-1 ante Suecia.

Live Blog Post

Gol de Suecia

A los 13 minutos del segundo tiempo, Suecia descuenta y el partido está 4-1.

Live Blog Post

Países Bajos golea a Suecia

Van 8 minutos del complemento y La Naranja ya va 4-0.

Live Blog Post

Gol de Países Bajos

A los 2 minutos del segundo tiempo, Países Bajos estiró la ventaja. Ahora Suecia cae por 3-0

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Países Bajos y Suecia ya disputan los últimos 45 minutos.

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo

Después de 45 minutos emocionantes, Países Bajos y Suecia se van al descanso.

Live Blog Post

Gol anulado a Suecia

Tras un tiro libre, Gustaf Lagerbielke conectó de cabeza para el 2-1. Sin embargo, el tanto fue invalidado por fuera de juego.

Live Blog Post

Países Bajos es protagonista y no logra ampliar el marcador

A los 39 minutos, Países Bajos tuvo una nueva oportunidad para ampliar la diferencia, pero Donyell Malen no logró definir con precisión ante una defensa de Suecia que sigue mostrando muchas dudas y espacios.

Live Blog Post

Gol de Países Bajos

16 minutos del primer tiempo, se estira la ventaja de la mano de Brian Brobbey y Suecia cae por 2-0.

Live Blog Post

Gol de Países Bajos

A los 5 minutos del primer tiempo, Cody Gakpo envió un centro preciso para que Brian Brobbey empuje la pelota en el área chica para el 1-0 ante Suecia.

Live Blog Post

Coménzo el partido

Países Bajos ya se enfrenta a Suecia en el Mundial 2026.

Formaciones de Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Suecia: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien; Holm, Karlström, Ayari, Gudmunsson; Elanga; Gyökeres, Isak. DT: Graham Potter.

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries (o Jurrien Timber), Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Reijnders; Malen, Gravenberch, Gakpo; Depay. DT: Ronald Koeman.

Horario y televisación

  • Hora: 14:00
  • TV: DSports y Disney + Premium
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Houston

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar