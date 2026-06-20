Países Bajos goleó a Suecia y lídera el Grupo F en el Mundial 2026

Terminó el partido
Países Bajos goleó por 5-1 a Suecia en el Mundial 2026.
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El seleccionado comandado por Koeman se impusó por 5-1 al equipo de Graham Potter y alcanzó los cuatro puntos en su zona.
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Países Bajos tuvo una actuación contundente y derrotó 5-1 a Suecia en Houston para quedar en lo más alto del Grupo F del Mundial 2026 con cuatro puntos.
La Naranja golpeó rápido con dos goles de Brian Brobbey en los primeros minutos y dominó el encuentro a partir de la posesión y el control del juego. Suecia nunca logró acomodarse en defensa y sufrió los constantes ataques del equipo dirigido por Ronald Koeman.
En el segundo tiempo, Cody Gakpo amplió la diferencia con dos tantos más y dejó el partido prácticamente sentenciado. Anthony Elanga descontó para los suecos a los 55 minutos, pero Crysencio Summerville apareció sobre el final para sellar el 5-1 definitivo.
Con este resultado, Países Bajos quedó como líder del grupo con cuatro unidades tras el empate ante Japón en el debut, mientras que Suecia suma tres puntos luego de su goleada frente a Túnez. La última fecha definirá las posiciones: Holanda enfrentará a Túnez y Japón jugará ante Suecia el próximo jueves 25 de junio.
Suecia: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien; Holm, Karlström, Ayari, Gudmunsson; Elanga; Gyökeres, Isak. DT: Graham Potter.
Países Bajos: Verbruggen; Dumfries (o Jurrien Timber), Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Reijnders; Malen, Gravenberch, Gakpo; Depay. DT: Ronald Koeman.
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