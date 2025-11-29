EN VIVOFinal en Lima
Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Los gigantes paulista y carioca chocan en Lima en busca del trofeo, y de convertirse en el máximo ganador de Brasil.
EN VIVO
-
19:43
Flamengo golpea primero: Danilo convirtió de cabeza a los 67 minutos
-
19:40
La patada asesina del primer tiempo: Erick Pulgar se salvó de la roja
-
19:05
Caliente partido: Palmeiras vs. Flamengo finalizó su primer tiempo con enojos
-
17:43
Cómo llegan Palmeiras y Flamengo a este duelo final
-
17:42
Formaciones de Palmeiras vs. Flamengo
-
17:42
Datos de Palmeiras vs Flamengo
Palmeiras y Flamengo llevan a cabo este sábado 29 de noviembre otro mano a mano entre equipos brasileños, en el marco de la gran final de la Copa Libertadores 2025. El trascendental partido se juega en Estadio Monumental de Lima, desde las 18 horas de la Argentina, con arbitraje del argentino Darío Herrera y transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+.
Palmeiras vs. Flamengo: minuto a minuto
