Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

MinutoUno
Deportes
Copa Libertadores
Flamengo

Los gigantes paulista y carioca chocan en Lima en busca del trofeo, y de convertirse en el máximo ganador de Brasil.

Palmeiras y Flamengo llevan a cabo este sábado 29 de noviembre otro mano a mano entre equipos brasileños, en el marco de la gran final de la Copa Libertadores 2025. El trascendental partido se juega en Estadio Monumental de Lima, desde las 18 horas de la Argentina, con arbitraje del argentino Darío Herrera y transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+.

palmeiras

Palmeiras vs. Flamengo: minuto a minuto

Flamengo golpea primero: Danilo convirtió de cabeza a los 67 minutos

La patada asesina del primer tiempo: Erick Pulgar se salvó de la roja

El episodio, que terminó sólo con una amarilla para el jugador, ocurrió a los 29 minutos del primer tiempo.

falta flamengo palmeiras
Caliente partido: Palmeiras vs. Flamengo finalizó su primer tiempo con enojos

Cómo llegan Palmeiras y Flamengo a este duelo final

No es una final más, ya que ambos equipos brasileños llegan con tres Libertadores cada uno y aquel que se imponga sumará la cuarta para convertirse en el brasileño más ganador. Además, el nuevo campeón alcanzará línea de River y Estudiantes.

Del mismo modo, Flamengo tiene la oportunidad de tomarse revancha de la final del 2021, cuando Palmeiras se impuso 2-1 en el estadio Centenario de Montevideo para sumar su tercera estrella.

flamengo (1)

En cuanto a la presente edición, el “Verdao” fue el mejor de la fase de grupos con puntaje perfecto y venía desfilando en la segunda fase, sacando incluso a River, ganando hasta en el Monumental. Sin embargo, sufrió en seminales ante Liga de Quito, al que pudo eliminar con una remontada histórica, luego de caer 0-3 en Ecuador.

Por su parte, el "Mengao" llega con una campaña de menor a mayor: de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que sacó por penales; y luego eliminó a Racing en semis, en una serie apretada, que lo tuvo al argentino Agustín Rossi como gran figura.

palmeiras 2
Formaciones de Palmeiras vs. Flamengo

Datos de Palmeiras vs Flamengo

  • Hora: 18:00
  • TV: ESPN y Fox Sports
  • Árbitro: Darío Herrera (ARG)
  • VAR: Héctor Paletta (ARG)
  • Estadio: Monumental de Lima
