Patada asesina: Erick Pulgar de Flamengo se salvó de la roja tras fuerte plancha a Bruno Fuchs de Palmeiras

En cuanto a la presente edición, el “Verdao” fue el mejor de la fase de grupos con puntaje perfecto y venía desfilando en la segunda fase, sacando incluso a River, ganando hasta en el Monumental. Sin embargo, sufrió en seminales ante Liga de Quito, al que pudo eliminar con una remontada histórica, luego de caer 0-3 en Ecuador.

Por su parte, el "Mengao" llegó con una campaña de menor a mayor: de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que sacó por penales; y luego eliminó a Racing en semis, en una serie apretada, que lo tuvo al argentino Agustín Rossi como gran figura.