Patada asesina: Erick Pulgar de Flamengo se salvó de la roja tras fuerte plancha a Bruno Fuchs de Palmeiras
La falta, que ocurrió a los 29 minutos del primer tiempo, encendió la bronca de la hinchada del "Verdao", dado que el futbolista sólo recibió una amarilla.
La gran final de la Copa Libertadores 2025 arrancó este sábado con el electrizante duelo entre Flamengo y Palmeiras. La expectación era alta, en parte por la presencia del mediocampista chileno Erick Pulgar en el once titular del Mengao.
Sin embargo, el protagonismo del chileno llegó por un momento de alta tensión y controversia. Cerca de la media hora de juego, específicamente en el minuto 29, Pulgar ejecutó una entrada imprudente y fuerte con la planta del pie sobre el defensor Bruno Fuchs.
La acción fue inmediatamente calificada como peligrosa por el cuerpo arbitral. Aunque todo el equipo de Palmeiras reclamó enérgicamente una posible expulsión o, al menos, la revisión del VAR, el árbitro decidió sancionar al volante únicamente con una tarjeta amarilla, desatando el debate en el campo.
Cómo llegaron Palmeiras y Flamengo a este duelo final
No es una final más, ya que ambos equipos brasileños llegan con tres Libertadores cada uno y aquel que se imponga sumará la cuarta para convertirse en el brasileño más ganador. Además, el nuevo campeón alcanzará línea de River y Estudiantes.
Del mismo modo, Flamengo tiene la oportunidad de tomarse revancha de la final del 2021, cuando Palmeiras se impuso 2-1 en el estadio Centenario de Montevideo para sumar su tercera estrella.
En cuanto a la presente edición, el “Verdao” fue el mejor de la fase de grupos con puntaje perfecto y venía desfilando en la segunda fase, sacando incluso a River, ganando hasta en el Monumental. Sin embargo, sufrió en seminales ante Liga de Quito, al que pudo eliminar con una remontada histórica, luego de caer 0-3 en Ecuador.
Por su parte, el "Mengao" llegó con una campaña de menor a mayor: de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que sacó por penales; y luego eliminó a Racing en semis, en una serie apretada, que lo tuvo al argentino Agustín Rossi como gran figura.
