CONMEBOL confirmó días y horarios para los playoffs de la Libertadores y Sudamericana después del Mundial 2026
La CONMEBOL anunció de forma oficial el calendario con las fechas, sedes y horarios para los cruces de octavos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Tras una larga espera, la CONMEBOL hizo oficial los calendarios correspondientes a las etapas decisivas de sus competencias internacionales. Los mejores equipos del continente ya conocen con exactitud el camino que deberán transitar para alcanzar la gloria continental, con duelos de ida y vuelta que prometen muchísima intensidad y emoción.
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La máxima competencia continental reanudará su actividad el próximo 11 de agosto, con la gran final programada para el 28 de noviembre en Montevideo. Así quedaron los cruces:
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Fluminense vs. Independiente Rivadavia
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Ida: martes 11/8 a las 19:00 en el Estadio Maracanã.
Vuelta: martes 18/8 a las 19:00 en el Estadio Malvinas Argentinas.
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Estudiantes vs. Universidad Católica
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Ida: martes 11/8 a las 21:30 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.
Vuelta: martes 18/8 a las 21:30 en el Claro Arena.
Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
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Ida: martes 11/8 a las 19:30 en el Estadio Manuel Murillo Toro.
Vuelta: martes 18/8 a las 19:30 en estadio a definir.
Platense vs. Coquimbo Unido
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Ida: miércoles 12/8 a las 19:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López.
Vuelta: miércoles 19/8 a las 19:00 en estadio a definir.
Palmeiras vs. Cerro Porteño
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Ida: miércoles 12/8 a las 19:00 en el Estadio Allianz Parque.
Vuelta: miércoles 19/8 a las 19:00 en el Estadio Ueno La Nueva Olla.
Cruzeiro vs. Flamengo
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Ida: miércoles 12/8 a las 21:30 en el Estadio Mineirão.
Vuelta: miércoles 19/8 a las 21:30 en el Estadio Maracanã.
Mirassol vs. L.D.U. Quito
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Ida: jueves 13/8 a las 19:00 en estadio a definir.
Vuelta: jueves 20/8 a las 17:00 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.
Rosario Central vs. Corinthians
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Ida: jueves 13/8 a las 21:30 en el Estadio Gigante de Arroyito.
Vuelta: jueves 20/8 a las 21:30 en el Estadio Neo Química Arena.
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El cronograma de playoffs de la Sudamericana
Por su parte, los dieciseisavos de final que darán inicio al camino hacia La Gran Conquista comenzarán el 21 de julio, con miras a la final del 21 de noviembre en Barranquilla:
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Nacional vs. Tigre
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Ida: martes 21/7 a las 19:00 en el Gran Parque Central.
Vuelta: martes 28/7 a las 21:30 en el José Dellagiovanna.
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UCV FC vs. Santos
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Ida: martes 21/7 a las 20:30 en el Estadio Olímpico de la U.C.V.
Vuelta: martes 28/7 a las 21:30 en el Estadio Urbano Caldeira.
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Independiente Medellín vs. Vasco da Gama
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Ida: miércoles 22/7 a las 17:00 en el Estadio Atanasio Girardot.
Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:00 en el Estadio São Januário.
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Lanús vs. Cienciano
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Ida: miércoles 22/7 a las 21:30 en el Estadio Ciudad de Lanús.
Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:30 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
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Sporting Cristal vs. RB Bragantino
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Ida: miércoles 22/7 a las 19:30 en el Estadio Nacional del Perú.
Vuelta: miércoles 29/7 a las 21:30 en estadio a definir.
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Bolívar vs. Grêmio
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Ida: jueves 23/7 a las 18:00 en el Estadio Hernando Siles.
Vuelta: jueves 30/7 a las 19:00 en el Estadio Arena do Grêmio.
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Santa Fe vs. Caracas
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Ida: jueves 23/7 a las 19:30 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.
Vuelta: jueves 30/7 a las 19:00 en el Estadio Olímpico de la U.C.V.
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Cuándo juega Boca por la Copa Sudamericana
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Boca Juniors vs. O'Higgins
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Ida: jueves 23/7 a las 21:30 en el Estadio La Bombonera.
Vuelta: jueves 30/7 a las 21:30 en estadio a definir.
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