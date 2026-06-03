CONMEBOL confirmó días y horarios para los playoffs de la Libertadores y Sudamericana después del Mundial 2026

Ida: martes 11/8 a las 21:30 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Vuelta: martes 18/8 a las 21:30 en el Claro Arena.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle Ida: martes 11/8 a las 19:30 en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Vuelta: martes 18/8 a las 19:30 en estadio a definir.

Platense vs. Coquimbo Unido Ida: miércoles 12/8 a las 19:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 19:00 en estadio a definir.

Palmeiras vs. Cerro Porteño Ida: miércoles 12/8 a las 19:00 en el Estadio Allianz Parque.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 19:00 en el Estadio Ueno La Nueva Olla.

Cruzeiro vs. Flamengo Ida: miércoles 12/8 a las 21:30 en el Estadio Mineirão.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 21:30 en el Estadio Maracanã.

Mirassol vs. L.D.U. Quito Ida: jueves 13/8 a las 19:00 en estadio a definir.

Vuelta: jueves 20/8 a las 17:00 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Rosario Central vs. Corinthians Ida: jueves 13/8 a las 21:30 en el Estadio Gigante de Arroyito.

Vuelta: jueves 20/8 a las 21:30 en el Estadio Neo Química Arena.

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El cronograma de playoffs de la Sudamericana

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Por su parte, los dieciseisavos de final que darán inicio al camino hacia La Gran Conquista comenzarán el 21 de julio, con miras a la final del 21 de noviembre en Barranquilla:

Nacional vs. Tigre Ida: martes 21/7 a las 19:00 en el Gran Parque Central. Vuelta: martes 28/7 a las 21:30 en el José Dellagiovanna.

UCV FC vs. Santos Ida: martes 21/7 a las 20:30 en el Estadio Olímpico de la U.C.V. Vuelta: martes 28/7 a las 21:30 en el Estadio Urbano Caldeira.

Independiente Medellín vs. Vasco da Gama Ida: miércoles 22/7 a las 17:00 en el Estadio Atanasio Girardot. Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:00 en el Estadio São Januário.

Lanús vs. Cienciano Ida: miércoles 22/7 a las 21:30 en el Estadio Ciudad de Lanús. Vuelta: miércoles 29/7 a las 19:30 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino Ida: miércoles 22/7 a las 19:30 en el Estadio Nacional del Perú. Vuelta: miércoles 29/7 a las 21:30 en estadio a definir.

Bolívar vs. Grêmio Ida: jueves 23/7 a las 18:00 en el Estadio Hernando Siles. Vuelta: jueves 30/7 a las 19:00 en el Estadio Arena do Grêmio.

Santa Fe vs. Caracas Ida: jueves 23/7 a las 19:30 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Vuelta: jueves 30/7 a las 19:00 en el Estadio Olímpico de la U.C.V.



Cuándo juega Boca por la Copa Sudamericana

Boca Juniors vs. O'Higgins Ida: jueves 23/7 a las 21:30 en el Estadio La Bombonera. Vuelta: jueves 30/7 a las 21:30 en estadio a definir.

