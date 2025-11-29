Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Los gigantes paulista y carioca chocan en Lima en busca del trofeo, y de convertirse en el máximo ganador de Brasil.
Palmeiras y Flamengo llevan a cabo este sábado 29 de noviembre otro mano a mano entre equipos brasileños, en el marco de la gran final de la Copa Libertadores 2025.
El trascendental partido se juega en Estadio Monumental de Lima, desde las 18 horas de la Argentina, con arbitraje del argentino Darío Herrera y transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+.
No es una final más, ya que ambos equipos brasileños llegan con tres Libertadores cada uno y aquel que se imponga sumará la cuarta para convertirse en el brasileño más ganador. Además, el nuevo campeón alcanzará línea de River y Estudiantes.
Del mismo modo, Flamengo tiene la oportunidad de tomarse revancha de la final del 2021, cuando Palmeiras se impuso 2-1 en el estadio Centenario de Montevideo para sumar su tercera estrella.
En cuanto a la presenta edición, el “Verdao” fue el mejor de la fase de grupos con puntaje perfecto y venía desfilando en la segunda fase, sacando incluso a River, ganando hasta en el Monumental. Sin embargo, sufrió en seminales ante Liga de Quito, al que pudo eliminar con una remontada histórica, luego de caer 0-3 en Ecuador.
Por su parte, el "Mengao" llega con una campaña de menor a mayor: de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que sacó por penales; y luego eliminó a Racing en semis, en una serie apretada, que lo tuvo al argentino Agustín Rossi como gran figura.
Formaciones de Palmeiras vs Flamengo por Copa Libertadores
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque, José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Éverton Cebolinha; Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.
Datos de Palmeiras vs Flamengo
- Hora: 18:00
- TV: ESPN y Fox Sports
- Árbitro: Darío Herrera (ARG)
- VAR: Héctor Paletta (ARG)
- Estadio: Monumental de Lima
