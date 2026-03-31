Boca presiona a Conmebol por las entradas: crece la tensión con Universidad Católica

hinchas boca

Uno de los factores que alimenta la preocupación de las autoridades es el antecedente reciente de violencia entre aficionados de clubes chilenos y argentinos, tras los incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América en un enfrentamiento entre Independiente y Universidad de Chile. Aquella situación derivó en sanciones severas por parte de la entidad sudamericana, lo que elevó el nivel de alerta para este nuevo cruce internacional.

Además del reclamo institucional, existe un fuerte enojo por parte de los hinchas que ya habían adquirido pasajes y planificado su presencia en Santiago. En caso de mantenerse la medida, también se aplicaría el principio de reciprocidad en el partido de vuelta en La Bombonera, donde solo podrían ingresar simpatizantes locales. La resolución final de Conmebol será clave para definir si el conflicto escala o encuentra una salida consensuada.