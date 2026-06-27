Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Así llegan Panamá e Inglaterra a este duelo

El seleccionado inglés llega como uno de los candidatos del grupo y depende de sí mismo para cerrar la fase en lo más alto, mientras que Panamá se juega su última carta en el certamen.

El seleccionado de Thomas Tuchel debutó con una victoria ante Croacia (4 a 2) y luego igualó 0 a 0 frente a Ghana en la segunda jornada, resultado que lo mantiene en la pelea por el liderazgo de la zona, aunque ya sin puntaje perfecto. Con un triunfo o incluso un empate, el equipo europeo podría asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

El elenco panameño, por su parte, comenzó el torneo con dos derrotas, por lo que llega a esta última jornada sin chances de clasificar a la siguiente ronda.

Panamá disputó su primera Copa del Mundo en Rusia 2018, logrando un hito histórico en aquella edición. En ese torneo convirtió su primer gol en Mundiales, anotado por Felipe Baloy ante Inglaterra.