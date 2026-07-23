Partidazo: Sarmiento de Junín empezó ganando, pero los tres puntos se los llevó Argentinos Juniors

Cómo llegan Sarmiento y Argentinos al Torneo Clausura

Para el conjunto de Junín, el inicio del certamen representa mucho más que un simple debut. El equipo conducido por Facundo Sava sabe que deberá realizar una campaña sólida para mantenerse alejado de la zona de descenso y evitar complicaciones en la recta final del año. La última presentación oficial del Verdolaga terminó con una eliminación en la Copa Argentina. Boca se impuso por 2-0 y dejó sin competencia al conjunto bonaerense, que ahora tendrá todas sus energías puestas en el torneo local.

Con ese antecedente reciente, el Verde buscará recuperarse rápidamente y comenzar el Clausura con un resultado positivo que le permita ganar tranquilidad. El cuerpo técnico entiende que hacerse fuerte como local será uno de los aspectos fundamentales para cumplir el objetivo de conservar la categoría.

Enfrente estará un Bicho que encara este semestre con renovadas ilusiones y pretende volver a instalarse entre los principales animadores del campeonato para aprovechar que, tras quedar sin compromisos internacionales ni otras competencias, podrá concentrar todos sus esfuerzos exclusivamente en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

La institución de La Paternal considera que esa ventaja puede resultar determinante a lo largo del semestre, ya que el plantel tendrá semanas completas de trabajo y mayor descanso entre partido y partido, una situación que podría favorecer el rendimiento colectivo. Pese a esa salida, mantiene el objetivo de pelear en los puestos de vanguardia y recuperar el protagonismo que lo caracterizó en distintos pasajes de los últimos campeonatos.

El choque en Junín pondrá frente a frente dos propuestas diferentes. El local intentará imponer intensidad y hacerse fuerte con el apoyo de su público, mientras que la visita buscará imponer su estilo de juego asociado para comenzar el campeonato con una victoria fuera de casa. El Clausura recién comienza, pero tanto el Verdolaga como el Bicho saben que cada punto tendrá un valor importante.