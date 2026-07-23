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Partidazo: Sarmiento de Junín empezó ganando, pero los tres puntos se los llevó Argentinos Juniors
MinutoUno
El equipo dirigido por Facundo Sava fracasó en la obligación de sumar para alejarse de la pelea por el descenso. Los de Nicolás Diez apuntan al protagonismo.
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FINAL DEL PARTIDO: partidazo en Junín y tres puntos para el Bicho
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Porcel marcó para el triunfo de Argentinos, se sacó la camiseta y vio la amarilla
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21:40
No se rinde: Orihuela puso el 2-2 para el Verde
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Prieto anotó para poner en ventaja a Argentinos
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En el arranque del ST, Argentinos lo empató
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Comenzó el segundo tiempo
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Entretiempo
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Así agradeció Sarmiento a la Selección Argentina
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El gesto de Argentinos antes del partido
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Gol de Sarmiento
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Sarmiento vs. Argentinos: resultado en vivo
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Cómo llegan Sarmiento y Argentinos al Torneo Clausura
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Sarmiento vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura: formaciones
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Sarmiento vs. Argentinos Juniors: otros datos
El estadio Eva Perón fue el escenario de uno de los primeros encuentros del Torneo Clausura 2026: Sarmiento cayó por 3-2 ante Argentinos Juniors este jueves, por la jornada inaugural del campeonato. Ambos equipos llegaron con expectativas renovadas, aunque con objetivos muy distintos para la segunda parte de la temporada.
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