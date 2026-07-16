El 11 de Boca en el estreno del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena como entrenador

En la mitad de la cancha, Arruabarrena mantendrá una estructura equilibrada para compensar algunas ausencias importantes. Santiago Ascacíbar y Milton Delgado serán los encargados de sostener el eje del mediocampo, mientras que Tomás Aranda ingresará para reemplazar a Tomás Belmonte, quien permanece al margen debido a un esguince moderado de tobillo. El juvenil tendrá además una responsabilidad especial. Después de heredar la camiseta número 10, será el encargado de conducir los ataques y convertirse en el principal generador de juego del equipo en los metros finales.

Por delante de él aparecerán Alan Velasco y Leonel Flores, dos futbolistas llamados a aportar desequilibrio por los costados. Como referencia ofensiva estará Miguel Merentiel, quien continuará siendo el principal encargado de finalizar las jugadas y buscará comenzar el semestre recuperando protagonismo en el área rival.

La formación de Boca vs. Sarmiento (J) por la Copa Argentina 2026

De esta manera, el equipo elegido por Arruabarrena para comenzar oficialmente su segundo ciclo estará integrado por Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel.

Tres ausentes claves del próximo Boca que se viene

Las incorporaciones de Álvaro Montero y Sebastián Villa todavía deberán esperar. Ambos futbolistas ya acordaron su llegada al club, aunque aún no fueron habilitados para jugar debido a que resta completar la firma de sus respectivos contratos. Además, tampoco podrá contar con Leandro Paredes, quien permanece afectado a la Selección Argentina y disputará la final del Mundial 2026 frente a España antes de reincorporarse al plantel.