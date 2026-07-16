El 11 de Boca en el estreno del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena como entrenador
El entrenador del Xeneize ya definió el equipo con el que enfrentará a Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026.
Llegó el momento del debut oficial para Rodolfo Arruabarrena. Después de las primeras semanas de trabajo y de dos amistosos que sirvieron para empezar a plasmar su idea futbolística, el entrenador pondrá en marcha su segundo ciclo al frente de Boca cuando el equipo enfrente este jueves a Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026.
El encuentro se disputará desde las 21:45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y marcará el inicio de un semestre que el Xeneize afronta con la obligación de volver a pelear por títulos luego de un primer tramo del año por debajo de las expectativas.
Consciente de la importancia que tiene un partido de eliminación directa, el "Vasco" decidió no realizar experimentos y repetirá casi por completo la base que utilizó durante la pretemporada. El objetivo es darle continuidad a una estructura que mostró aspectos positivos tanto en la victoria frente a Defensa y Justicia como en el triunfo sobre Athletico Paranaense.
Uno de los pocos nombres nuevos será el de Leandro Lozano, único refuerzo que tendrá participación desde el arranque. El lateral ya sumó minutos durante los encuentros preparatorios y convenció al cuerpo técnico, que le dará la responsabilidad de debutar oficialmente con la camiseta de Boca en un compromiso de alta exigencia.
La defensa se completará con Leandro Brey bajo los tres palos, mientras que Nicolás Figal y Ayrton Costa conformarán la dupla central. Sobre el sector izquierdo continuará Lautaro Blanco, quien llega con confianza después del destacado gol convertido durante uno de los amistosos de preparación.
En la mitad de la cancha, Arruabarrena mantendrá una estructura equilibrada para compensar algunas ausencias importantes. Santiago Ascacíbar y Milton Delgado serán los encargados de sostener el eje del mediocampo, mientras que Tomás Aranda ingresará para reemplazar a Tomás Belmonte, quien permanece al margen debido a un esguince moderado de tobillo. El juvenil tendrá además una responsabilidad especial. Después de heredar la camiseta número 10, será el encargado de conducir los ataques y convertirse en el principal generador de juego del equipo en los metros finales.
Por delante de él aparecerán Alan Velasco y Leonel Flores, dos futbolistas llamados a aportar desequilibrio por los costados. Como referencia ofensiva estará Miguel Merentiel, quien continuará siendo el principal encargado de finalizar las jugadas y buscará comenzar el semestre recuperando protagonismo en el área rival.
La formación de Boca vs. Sarmiento (J) por la Copa Argentina 2026
De esta manera, el equipo elegido por Arruabarrena para comenzar oficialmente su segundo ciclo estará integrado por Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel.
Tres ausentes claves del próximo Boca que se viene
Las incorporaciones de Álvaro Montero y Sebastián Villa todavía deberán esperar. Ambos futbolistas ya acordaron su llegada al club, aunque aún no fueron habilitados para jugar debido a que resta completar la firma de sus respectivos contratos. Además, tampoco podrá contar con Leandro Paredes, quien permanece afectado a la Selección Argentina y disputará la final del Mundial 2026 frente a España antes de reincorporarse al plantel.
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