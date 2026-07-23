Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO Sarmiento vs. Argentinos por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. Argentinos por el Torneo Clausura.
El estadio Eva Perón albergará este jueves a las 19:30 el cruce entre Sarmiento y Argentinos Juniors por la fecha inaugural del Torneo Clausura. Ambos planteles inician el certamen con metas opuestas: mientras el local busca tranquilidad en la tabla baja, la visita apunta a pelear arriba.
Para el Verde de Facundo Sava, el margen de error es mínimo. Tras quedar eliminado ante Boca en la Copa Argentina, el equipo concentrará todas sus fuerzas en la Liga Profesional con un objetivo claro: sumar de a tres en casa para alejarse de la zona de descenso.
Enfrente estará el Bicho de La Paternal, que llega enfocado exclusivamente en la competencia local tras quedar sin rodaje internacional. Con semanas completas para preparar cada partido, Argentinos buscará imponer su juego asociado en Junín y arrancar con el pie derecho en la carrera por los puestos de vanguardia.
Sarmiento vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura: probables formaciones
- Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Yair Arismendi; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez o Lucas Gómez, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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