Boca vs. Sarmiento de Junín, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

Las bajas del Vasco Arruabarrena en Boca para jugar por Copa Argentina

Adam Bareiro y Tomás Belmonte no estarán disponibles, por lo que Arruabarrena deberá reorganizar la estructura del equipo para afrontar el encuentro frente a un rival que buscará aprovechar cualquier oportunidad para dar el golpe.

Tampoco podrán formar parte del partido dos de las incorporaciones que ya fueron anunciadas para el segundo semestre. Tanto el arquero Álvaro Montero como el delantero Sebastián Villa se incorporarán al plantel, aunque todavía no completaron la firma de sus contratos, motivo por el cual no fueron habilitados para este compromiso de Copa Argentina.

Para el club de la Ribera, el encuentro representa mucho más que un simple debut. Será la posibilidad de comenzar a recuperar confianza, consolidar una nueva identidad futbolística y dar el primer paso en un semestre en el que las expectativas volvieron a crecer con el regreso de un entrenador identificado con la historia del club.

Boca vs. Sarmiento (J): probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena .

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. . Sarmiento (J): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.

Cómo ver en vivo Boca vs. Sarmiento por la Copa Argentina 2026