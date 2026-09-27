Pese al golazo de Lionel Messi, Inter Miami cayó sobre la hora ante Colombus Crew por la MLS

Las "Garzas" tuvieron varias claras para ganarlo en la segunda mitad, e incluso sufrió por un gol anulado por offside. Pero lo peor vendría en el tiempo agregado, ya que primero se quedó con 10 hombres por la doble amonestación de Santiago Morales, que recibió las dos tarjetas en tres minutos; y luego llegó el tanto del triunfo, en el minuto 99.