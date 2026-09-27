Pese al golazo de Lionel Messi, Inter Miami cayó sobre la hora ante Colombus Crew por la MLS

Dura caía de Inter Miami en su visita a Columbus Crew
El conjunto de Lionel Messi perdió 2-1 ante Columbus Crew.
EN VIVOMLS
El conjunto de Florida, con el astro argentino brillando a poco de su retiro de la Selección Argentina, perdió 2-1 con un gol en el minuto 99.
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Con el astro argentino Lionel Messi desde el arranque a días de su esperado partido despedida en la Selección Argentina, y marcando un golazo de tiro libre, Inter Miami sumó una nueva derrota en su visita a Columbus Crew por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.
En Lower.com Field, hubo ley del ex por el tanto de penal de Josef Martínez para abrir el marcador. Antes del cierre de la primera mitad, Messi clavó un golazo de tiro libre para quedar a dos conquitas del récord histórico.
Las "Garzas" tuvieron varias claras para ganarlo en la segunda mitad, e incluso sufrió por un gol anulado por offside. Pero lo peor vendría en el tiempo agregado, ya que primero se quedó con 10 hombres por la doble amonestación de Santiago Morales, que recibió las dos tarjetas en tres minutos; y luego llegó el tanto del triunfo, en el minuto 99.
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