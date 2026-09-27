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Pese al golazo de Lionel Messi, Inter Miami cayó sobre la hora ante Colombus Crew por la MLS

Lionel Messi marcó un golazo para el empate de Inter Miami ante Columbus Crew.

Lionel Messi marcó un golazo para el empate de Inter Miami ante Columbus Crew.
Columbus Crew vs. Inter Miami por la MLS. 

Columbus Crew vs. Inter Miami por la MLS. 
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Inter Miami
Lionel Messi

El conjunto de Florida, con el astro argentino brillando a poco de su retiro de la Selección Argentina, perdió 2-1 con un gol en el minuto 99.

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Con el astro argentino Lionel Messi desde el arranque a días de su esperado partido despedida en la Selección Argentina, y marcando un golazo de tiro libre, Inter Miami sumó una nueva derrota en su visita a Columbus Crew por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

En Lower.com Field, hubo ley del ex por el tanto de penal de Josef Martínez para abrir el marcador. Antes del cierre de la primera mitad, Messi clavó un golazo de tiro libre para quedar a dos conquitas del récord histórico.

Las "Garzas" tuvieron varias claras para ganarlo en la segunda mitad, e incluso sufrió por un gol anulado por offside. Pero lo peor vendría en el tiempo agregado, ya que primero se quedó con 10 hombres por la doble amonestación de Santiago Morales, que recibió las dos tarjetas en tres minutos; y luego llegó el tanto del triunfo, en el minuto 99.

Minuto a minuto de Columbus Crew vs. Inter Miami

Dura caía de Inter Miami en su visita a Columbus Crew

El conjunto de Lionel Messi perdió 2-1 ante Columbus Crew.

Agónico gol de Columbus Crew para pasar al frente en tiempo agregado

Jamal Thiaré pone el 2-1 para los locales en el minuto 99.

Expulsado Morales en Inter Miami

Santiago Morales vio dos amarillas en 3 minutos y dejó a las "Garzas" con 10.

GOLAZO DE LIONEL MESSI

El astro argentino, de tiro libre, pone el 1-1 parcial.

Josef Martínez pone el 1-0 de penal

Se cumple la "ley del ex" y el venezolano abre el marcador para el conjunto local.

Penal para Colombus Crew

El árbitro revisó un agarrón en el área y sancionó la pena máxima.

Formaciones de Colombus Crew vs. Inter Miami

Columbus Crew: Patrick Schulte; Malte Amundsen, Sean Zawadzki, Eric Bailly y Mohamed Farsi; Anass Zaroury, Santiago Rodríguez, Dylan Chambost y Taha Habroune; Josef Martínez y Brais Méndez.

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Sergio Reguilón, Micae, Gonzalo Luján y Facundo Mura; Yannick Bright, Casemiro y Rodrigo De Paul; Dániel Pintér, Luis Suarez y Lionel Messi.

Cómo ver online Columbus Crew vs. Inter Miami

El partido es transmitido por la plataforma de streaming Apple TV. Para poder verlo se requiere ser cliente y además contar con MLS Season Pass.

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