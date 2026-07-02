Portugal eliminó a Croacia y avanzó a octavos con un gol agónico de Ramos

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Horario y televisación
En un encuentro repleto de dramatismo y polémica disputado en Toronto, la selección de Portugal logró una agónica victoria por 2 a 1 frente a Croacia para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. El tenso partido también marcó el triste final del camino mundialista para el histórico Luka Modric.
La remontada de Portugal y el polémico final de Croacia
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El récord de CR7: Tras el gol inicial de Ivan Perisic a los 53 minutos, Cristiano Ronaldo igualó el encuentro desde el punto penal. Fue su primer tanto oficial en rondas de eliminación directa en una Copa del Mundo.
Agonía y controversia: Ya en el tiempo de descuento y con el astro luso en el banco, Gonçalo Ramos sentenció la victoria con un certero cabezazo. Segundos después, el árbitro anuló a instancias del VAR un empate de Mario Pasalic por fuera de juego, desatando la furia y la lluvia de proyectiles por parte de los hinchas croatas.
El adiós de una leyenda: El encuentro fue el escenario del último choque en mundiales entre dos referentes absolutos de 41 y 40 años. Mientras los lusos celebraban, Luka Modric se despidió de su quinta cita mundialista.
El próximo desafío: Con este vibrante triunfo bajo el brazo, el combinado portugués ya tiene su horizonte confirmado y se preparará para enfrentar a España el próximo lunes en el marco de los octavos de final.
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