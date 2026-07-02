Portugal eliminó a Croacia y avanzó a octavos con un gol agónico de Ramos

Cómo llegan Portugal y Croacia a este duelo

La selección portuguesa accedió a esta instancia como segunda del Grupo K, por detrás de Colombia. El equipo dirigido por Roberto Martínez comenzó su participación con un empate 1 a 1 frente a la República Democrática del Congo, reaccionó con una contundente goleada 5 a 0 sobre Uzbekistán y selló su clasificación tras igualar 0 a 0 con el combinado cafetero en la última fecha.

Croacia, por su parte, finalizó en el segundo puesto del Grupo L. El conjunto balcánico debutó con una derrota 4 a 2 ante Inglaterra, aunque luego venció 1 a 0 a Panamá y cerró la fase de grupos con un trabajado triunfo por 2 a 1 sobre Ghana, resultado que le permitió quedarse con el boleto a los 16avos de final.

El equipo de Zlatko Dalic volvió a demostrar capacidad de reacción en los momentos decisivos y buscará apoyarse en la experiencia de Luka Modric para dar el golpe frente a Portugal, una de las principales candidatas al título.