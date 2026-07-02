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Portugal eliminó a Croacia y avanzó a octavos con un gol agónico de Ramos

Con un gol de penal de Cristiano Ronaldo

Con un gol de penal de Cristiano Ronaldo, Portugal iguala 1 a 1 con la Croacia de Modric
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La selección de Portugal venció 2-1 a Croacia con un penal de Cristiano Ronaldo y un tanto agónico de Ramos. El equipo luso jugará ante España.

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En un encuentro repleto de dramatismo y polémica disputado en Toronto, la selección de Portugal logró una agónica victoria por 2 a 1 frente a Croacia para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. El tenso partido también marcó el triste final del camino mundialista para el histórico Luka Modric.

La remontada de Portugal y el polémico final de Croacia

  • El récord de CR7: Tras el gol inicial de Ivan Perisic a los 53 minutos, Cristiano Ronaldo igualó el encuentro desde el punto penal. Fue su primer tanto oficial en rondas de eliminación directa en una Copa del Mundo.

  • Agonía y controversia: Ya en el tiempo de descuento y con el astro luso en el banco, Gonçalo Ramos sentenció la victoria con un certero cabezazo. Segundos después, el árbitro anuló a instancias del VAR un empate de Mario Pasalic por fuera de juego, desatando la furia y la lluvia de proyectiles por parte de los hinchas croatas.

  • El adiós de una leyenda: El encuentro fue el escenario del último choque en mundiales entre dos referentes absolutos de 41 y 40 años. Mientras los lusos celebraban, Luka Modric se despidió de su quinta cita mundialista.

  • El próximo desafío: Con este vibrante triunfo bajo el brazo, el combinado portugués ya tiene su horizonte confirmado y se preparará para enfrentar a España el próximo lunes en el marco de los octavos de final.

Seguí el MINUTO A MINUTO de PORTUGAL VS. CROACIA por el Mundial 2026

El enojo de Cristiano Ronaldo al ser reemplazado

Las reacciones de Cristiano Ronaldo y Luka Modric al resultado

¡Polémica mundial!

¡Ahora gana Portugal!

¡El "Bicho" marca el 1 a 1!

¡El VAR le dio penal a Portugal

Off side de VAR en lo que era el primero de Portugal

¡Croacia abrió el marcador!

Chance clara de Cristiano Ronaldo

La emoción de Cristiano Ronaldo en el himno

Cómo llegan Portugal y Croacia a este duelo

La selección portuguesa accedió a esta instancia como segunda del Grupo K, por detrás de Colombia. El equipo dirigido por Roberto Martínez comenzó su participación con un empate 1 a 1 frente a la República Democrática del Congo, reaccionó con una contundente goleada 5 a 0 sobre Uzbekistán y selló su clasificación tras igualar 0 a 0 con el combinado cafetero en la última fecha.

Croacia, por su parte, finalizó en el segundo puesto del Grupo L. El conjunto balcánico debutó con una derrota 4 a 2 ante Inglaterra, aunque luego venció 1 a 0 a Panamá y cerró la fase de grupos con un trabajado triunfo por 2 a 1 sobre Ghana, resultado que le permitió quedarse con el boleto a los 16avos de final.

El equipo de Zlatko Dalic volvió a demostrar capacidad de reacción en los momentos decisivos y buscará apoyarse en la experiencia de Luka Modric para dar el golpe frente a Portugal, una de las principales candidatas al título.

Formaciones de Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 20:00
  • TV: DSports y Telefe
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: BMO Field de Toronto

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