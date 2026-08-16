Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro: "Probablemente..."
A los 41 años, el astro portugués reconoció que ya piensa en su vida después del fútbol y aseguró que tiene preparados distintos proyectos para cuando llegue el momento.
Cristiano Ronaldo ya empezó a preparar el momento que ningún futbolero quiere imaginar. A los 41 años, el delantero portugués reconoció que probablemente transita su último año como futbolista profesional y reveló que ya tiene planificado qué hará cuando finalmente decida retirarse.
En una entrevista con la revista Vogue, el actual jugador de Al Nassr habló sobre su futuro y dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo: “Probablemente, este será mi último año en el fútbol”. Si bien evitó establecer una fecha definitiva, sus palabras dejan en claro que el final de una de las carreras más importantes de la historia está cada vez más cerca.
El portugués también explicó que lleva tiempo pensando en cómo será su vida una vez que deje la actividad profesional. Para Ronaldo, uno de los principales desafíos será encontrar nuevas ocupaciones después de haber dedicado 25 años al máximo nivel.
“Ya tengo todo mi futuro planeado”, aseguró el delantero, quien además reconoció que el fútbol puede dejar un vacío importante cuando llega el momento del retiro. Por eso, tiene pensado mantenerse activo a través de diferentes proyectos y actividades.
Cristiano construyó en los últimos años un importante perfil empresarial por fuera de las canchas. Entre sus negocios aparecen inversiones vinculadas al sector hotelero, clínicas de implantes capilares, agua embotellada y medios de comunicación, entre otras iniciativas. Pero el portugués también tiene claro que su próximo capítulo no estará exclusivamente relacionado con los negocios. Tras tantos años de exigencia, pretende disfrutar de una vida más relajada junto a su familia.
“Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido”, explicó Ronaldo, quien recientemente se casó con Georgina Rodríguez.
Por ahora, Cristiano Ronaldo continúa jugando en Al Nassr de Arabia Saudita y todavía tiene desafíos por delante. Además, viene de disputar su sexto y último Mundial con Portugal, en el que quedó eliminado en los octavos de final frente a España. Así, después de un cuarto de siglo en la elite y de haber vestido las camisetas de algunos de los clubes más importantes del mundo, Ronaldo comienza a preparar el adiós. El fútbol todavía tendrá a CR7 durante un tiempo más, pero todo indica que la cuenta regresiva para su retiro ya comenzó.
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