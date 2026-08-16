Cristiano Ronaldo le puso fecha a su retiro: "Probablemente..."

“Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido”, explicó Ronaldo, quien recientemente se casó con Georgina Rodríguez.

Por ahora, Cristiano Ronaldo continúa jugando en Al Nassr de Arabia Saudita y todavía tiene desafíos por delante. Además, viene de disputar su sexto y último Mundial con Portugal, en el que quedó eliminado en los octavos de final frente a España. Así, después de un cuarto de siglo en la elite y de haber vestido las camisetas de algunos de los clubes más importantes del mundo, Ronaldo comienza a preparar el adiós. El fútbol todavía tendrá a CR7 durante un tiempo más, pero todo indica que la cuenta regresiva para su retiro ya comenzó.