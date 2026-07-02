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Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Portugal busca un triunfo que lo lleve a los octavos, luego de una fase de grupos en la que dejó más dudas que certezas. Los detalles en la nota.
Portugal y Croacia juegan este jueves, a las 20 (hora de Argentina), en el BMO Field de Toronto, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Telefe y marcará el inicio de la fase eliminatoria para ambos seleccionados. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre España y Austria.
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