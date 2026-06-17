Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido

Cómo llegan Portugal y Congo al debut mundialista

Portugal, dirigida por Roberto Martínez, llega como una de las candidatas del grupo gracias a la jerarquía de su plantel. Con Ronaldo como gran emblema, el conjunto luso comienza el sueño de ir en busca del título que aún le falta en su historia.

La mejor actuación en una Copa del Mundo fue el tercer puesto obtenido en Inglaterra 1966, torneo en el que Eusebio fue figura y goleador, mientras que también alcanzó las semifinales en Alemania 2006, aunque cayó en el duelo por el tercer puesto.

Del otro lado estará la República Democrática del Congo, que regresa al certamen después de más de cinco décadas: su única participación fue en Alemania 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire. El equipo africano tiene el objetivo de escribir una nueva página en su historia mundialista y superar por primera vez la fase de grupos.

Formaciones de Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026

Horario y televisación

Hora: 14:00.

14:00. TV: DSports, TV Pública y TyC Sports.

DSports, TV Pública y TyC Sports. Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Catar).

Abdulrahman Al-Jassim (Catar). Estadio: Houston.