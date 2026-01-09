Preocupación por la salud de Luis Zubeldía: será operado del corazón este sábado
Así lo informó Fluminense, el club que dirige actualmente, que también se encargó de brindar detalles al respecto de la complejidad de la intervención.
El director técnico argentino, Luis Zubeldía, deberá alejarse temporalmente de sus funciones en el Fluminense para someterse a una intervención cardiovascular programada para este sábado en Brasil. Según informó la institución de Río de Janeiro, la operación ya estaba prevista y no responde a una urgencia médica, aunque afectará su participación en el cierre de la pretemporada.
"El entrenador Luis Zubeldía se someterá a una intervención cardiovascular este sábado (10 de enero). Si se considera necesario tratamiento después de la intervención, deberá descansar siete días. Si no se toma una decisión médica al respecto, volverá a dirigir los entrenamientos el lunes (12 de enero)", expresó el Flu en sus redes sociales, generando sorpresa e intriga en todo el fútbol sudamericano.
Zubeldía se encontraba liderando los entrenamientos del plantel desde el 2 de enero, enfocándose en el debut del Campeonato Carioca contra Madureira, pactado para el próximo 14 de enero. Debido al tiempo de recuperación postoperatorio, es incierto si el entrenador pampeano podrá estar presente en el banco de suplentes para ese primer compromiso oficial de 2026.
Desde su llegada al "Tricolor" a finales de septiembre (tras su paso por San Pablo), Zubeldía ha logrado números destacados: 11 victorias en 18 encuentros dirigidos. Además, aseguró la clasificación directa a la Copa Libertadores y alcanzó las semifinales de la Copa de Brasil.
A sus 44 años, el técnico nacido en La Pampa cuenta con un currículum envidiable que inició en Lanús y lo llevó a recorrer gran parte del continente y Europa. Ha dirigido en ligas de Ecuador (LDU y Barcelona), México (Santos Laguna), España (Alavés), Paraguay (Cerro Porteño) y Colombia (DIM), además de su recordado paso por Racing de Avellaneda en Argentina.
