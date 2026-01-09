Preocupación por la salud de Luis Zubeldía: será operado del corazón este sábado

El director técnico argentino, Luis Zubeldía, deberá alejarse temporalmente de sus funciones en el Fluminense para someterse a una intervención cardiovascular programada para este sábado en Brasil. Según informó la institución de Río de Janeiro, la operación ya estaba prevista y no responde a una urgencia médica, aunque afectará su participación en el cierre de la pretemporada.