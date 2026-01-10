Julieta Díaz enamorada: la foto a los besos que confirman su nuevo romance

Julieta Díaz y nuevo novio La foto a puro beso que confirma el nuevo romance de Julieta Díaz. Foto: Captura (América)

En la imagen se observa a ambos sentados frente a frente, compartiendo un beso sobre la mesa, lo que para los cronistas del programa representa una muestra de “pasión total” y gran química entre ambos. La escena fue descripta como un momento espontáneo que confirma que la actriz está estrenando romance.

Si bien hasta el momento la actriz no confirmó ni desmintió la información, todo parecería indicar que está feliz y enamorada. Y así como todo estaría bien en lo personal, también lo está en lo profesional. Actualmente, Díaz se prepara junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa para la segunda temporada de Las hijas, la obra de Ariadna Asturzzi que marcó el debut como director teatral de Adrián Suar. A partir del 15 de enero se presentarán en el teatro Paseo La Plaza de jueves a domingo con doble función los viernes.