El jugador que pasó de ser el mejor delantero del fútbol argentino a vivir en un pueblo

Su vida después del retiro

Nacho Scocco Scocco salió campeón con Newell´s del torneo local.

Después de dejar el fútbol profesional en 2022, Scocco volvió a su pueblo natal, Hughes, en Santa Fe, donde lleva una vida tranquila junto a su familia. Aunque se alejó de la competencia de alto nivel, su vínculo con el fútbol se mantiene fuerte.

Desde 2017 participa en Hughes FC, y tras retirarse asumió un papel más activo, coordinando el fútbol local y jugando en la Liga Venadense.