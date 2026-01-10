El jugador que pasó de ser el mejor delantero del fútbol argentino a vivir en un pueblo
Ídolo en Newell´s y multicampeón con River, este exjugador fue uno de los grandes delanteros del fútbol argentino. Los detalles en la nota.
Ignacio Scocco es sinónimo de elegancia, con una técnica y talento único que lo llevó a ser uno de los delanteros más codiciados del fútbol argentino. Campeón con Newell´s y pieza clave en el River de Marcelo Gallardo, su nombre se ganó un lugar en las grandes páginas del ámbito local.
Si buen durante su carrera se vislumbran diferentes títulos, los más destacados, quizás, son el torneo local con la "Lepra" comandada por Gerardo "Tata" Martínez y la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid. Sin embargo, luego de su retiro eligió radicarse en su pueblo para comenzar una nueva etapa en su vida, prevaleciendo la serenidad luego de una ruidosa carrera.
Nacho Scocco y su paso por el fútbol
Scocco comenzó su recorrido futbolístico en las divisiones juveniles de Newell’s Old Boys, donde se destacó por su gran olfato goleador dentro del área. Su talento lo llevó a consolidarse en el fútbol argentino, y con el tiempo llegó a vestir la camiseta de clubes de gran renombre, siendo River el más destacado de ellos.
Con el equipo millonario vivió sus mayores éxitos, obteniendo títulos como la Copa Libertadores, la Supercopa Argentina, dos Copas Argentina y la Recopa Sudamericana. A lo largo de su carrera, Scocco acumuló un total de 200 goles en 583 encuentros, lo que lo posiciona entre los delanteros más efectivos de su generación.
Su vínculo con Newell’s también fue notable, donde dejó una marca imborrable con 78 tantos. Sin embargo, las exigencias del fútbol de élite, sumadas a lesiones y la presión constante, lo llevaron finalmente a decidir su retiro del profesionalismo.
Su vida después del retiro
Después de dejar el fútbol profesional en 2022, Scocco volvió a su pueblo natal, Hughes, en Santa Fe, donde lleva una vida tranquila junto a su familia. Aunque se alejó de la competencia de alto nivel, su vínculo con el fútbol se mantiene fuerte.
Desde 2017 participa en Hughes FC, y tras retirarse asumió un papel más activo, coordinando el fútbol local y jugando en la Liga Venadense.
