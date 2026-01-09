Barracas Central puso sus ojos en Boca y pidió un combo de jugadores para reforzarse
El Guapo, que jugará por primera vez un torneo internacional, apuntó a futbolistas que no serán tenidos en cuenta en el Xeneize y ya acordó la continuidad de uno.
Barracas Central vive un momento histórico y quiere aprovecharlo al máximo. Tras clasificarse por primera vez a la Copa Sudamericana 2026 y confirmar la continuidad de Rubén Darío Insua como entrenador, el club comenzó a moverse con decisión en el mercado de pases. En ese contexto, puso la mira directamente en Boca y solicitó la cesión de varios futbolistas que no entran en los planes del Xeneize para la temporada 2026.
El primer acuerdo ya está cerrado y tiene que ver con Gonzalo Morales. El delantero continuará tras renovar su préstamo, una noticia clave para Insua teniendo en cuenta el conocimiento previo del jugador y su aporte ofensivo. Si bien el “Toro” terminó la última temporada condicionado por una lesión de rodilla, acumuló 25 partidos y tres goles, y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico.
Pero Morales no es el único nombre en carpeta. Barracas avanzó también por Nicolás Orsini, un atacante experimentado que viene de salir campeón del Torneo Apertura 2025 con Platense. A sus 31 años, el delantero no será considerado en Boca y aparece como una opción para reforzar el ataque del Guapo, aunque su situación todavía depende de un acuerdo económico que convenza al jugador. Orsini ya tuvo pasos recientes por Unión y fue sondeado por otros clubes del interior.
Otro de los pedidos de Insua fue Juan Ramírez, mediocampista zurdo que viene de ser campeón de la Copa Sudamericana con Lanús, aunque con poco rodaje. El volante tampoco entra en los planes de Claudio Úbeda y busca un destino donde pueda recuperar protagonismo. En Barracas ven con buenos ojos su llegada, pero las negociaciones todavía no están cerradas.
El cuarto nombre es Gonzalo Maroni, a quien Insua sí dirigió durante su etapa en San Lorenzo. El mediocampista ofensivo tuvo continuidad en Newell’s, con 31 partidos, cuatro goles y tres asistencias, y aparece como una alternativa interesante para suplir la salida de Nahuel Barrios. Aunque recibió un sondeo desde el fútbol griego, su futuro inmediato podría seguir en la Argentina.
Desde Boca, Juan Román Riquelme ya dio el visto bueno para que estas salidas se concreten, pero hay un punto clave: Barracas deberá acordar las condiciones salariales con cada futbolista. De hecho, Ramírez y Orsini rechazaron una primera propuesta, aunque las charlas siguen abiertas.
Mientras tanto, el Xeneize continúa depurando su plantel. Algunos juveniles y jugadores seguirán a préstamo en otros clubes, mientras que otros, como Camilo Rey Domenech, fueron declarados intransferibles. En ese escenario, Barracas busca aprovechar la oportunidad, reforzarse con nombres de jerarquía y llegar mejor preparado a su debut internacional.
