Barracas Central puso sus ojos en Boca y pidió un combo de jugadores para reforzarse

ubeda juvenal rodriguez

Desde Boca, Juan Román Riquelme ya dio el visto bueno para que estas salidas se concreten, pero hay un punto clave: Barracas deberá acordar las condiciones salariales con cada futbolista. De hecho, Ramírez y Orsini rechazaron una primera propuesta, aunque las charlas siguen abiertas.

Mientras tanto, el Xeneize continúa depurando su plantel. Algunos juveniles y jugadores seguirán a préstamo en otros clubes, mientras que otros, como Camilo Rey Domenech, fueron declarados intransferibles. En ese escenario, Barracas busca aprovechar la oportunidad, reforzarse con nombres de jerarquía y llegar mejor preparado a su debut internacional.